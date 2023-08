Les quatre infos à retenir : foot, séisme, beach party et naufrage

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 12 août 2023 : - Battues aux tirs au but par l'Australie, les Bleues échouent aux portes des demi-finales - Un tremblement de terre de magnitude 1.8 ressenti à Salazie - Saint-Paul fête la fin des Vac'Ado sur la plage du Cap Homard - Migrants: au moins six exilés afghans morts dans un nouveau naufrage dans la Manche

Battues aux tirs au but par l'Australie, les Bleues échouent aux portes des demi-finales

La compétition se termine après une longue séance de tirs au but pour l'équipe de France féminine de football qui affrontait l'Australie en quart de finale de la Coupe du monde ce samedi 12 août 2023 à Brisbane (Australie). Même si les Bleues connaissaient très bien les Matildas (noms de la team australienne) puisqu'elles les avaient affronté lors de leur dernier match de préparation le 14 juillet dernier cela n'aura pas suffit.

Un tremblement de terre de magnitude 1.8 ressenti à Salazie

Un tremblement de terre de magnitude 1.8 a été ressenti par quelques habitants dans le secteur de Salazie ce vendredi 11 août 2023 à 20h31. Un séisme confirmé par les sismomètres de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Il s'est produit à 17,9 km sous le niveau de la mer au nord de Grand Étang.

Saint-Paul fête la fin des Vac'Ado sur la plage du Cap Homard

C'est bientôt la fin des vacances scolaires et les centres de loisirs ferment progressivement leurs portes. Ce samedi 12 août 2023, de 9h à 15h, la ville de Saint-Paul a organisé une "Mega beach party" à Boucan Canot sur la plage du Cap Homard pour fêter la fin des Vac Ado, des stages gratuits dédiés aux adolescents âgées de 11 à 17 ans.

Migrants: au moins six exilés afghans morts dans un nouveau naufrage dans la Manche

Nouveau drame dans la Manche: six exilés afghans sont morts samedi dans le naufrage d'une embarcation d'une soixantaine de migrants tentant de gagner l'Angleterre et les recherches de "cinq à dix" disparus se poursuivent, moins de deux ans après le naufrage le plus meurtrier survenu dans la zone.