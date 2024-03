Les quatre infos à retenir : Gamane, justice, carburants et drogues

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 29 mars 2024 : - Passage de Gamane sur Madagascar : 18 morts et des milliers de sinistrés - Justice : 10 magistrats, 8 greffiers et 12 attachés de justice pour renforcer les effectifs à La Réunion - Carburants : le prix du gazole baisse de 3 centimes tandis que le sans-plomb ne bouge pas - 15 personnes interpellées suite à une enquête sur la vente de stupéfiants en ligne

Passage de Gamane sur Madagascar : 18 morts et des milliers de sinistrés

Le système dépressionnaire est toujours sur les côtes malgaches ce vendredi 29 mars 2024. Selon un dernier bilan, Gamane a provoqué la mort de 14 personnes et plus de 18.000 sinistrés. Le Centre météorologique régional spécialisé cyclones de La Réunion (CMRS) a stoppé son suivi régulier, "une intensification plus poussée faisant à nouveau de Gamane une tempête tropicale à partir de vendredi soir, ne peut être complètement exclue", informe Météo France.

Justice : 10 magistrats, 8 greffiers et 12 attachés de justice pour renforcer les effectifs à La Réunion

À plusieurs reprises à La Réunion, greffiers, magistrats et avocats se sont mobilisés pour dénoncer le manque d'effectifs dans les instances judiciaires de La Réunion. Ce jeudi 28 mars 2024, le ministère de la justice a annoncé un plan massif de recrutements pour la Justice. À La Réunion, se sont en tout – pour les deux tribunaux de Saint-Denis et Saint-Pierre et pour la Cour d'Appel – 10 magistrats, 8 greffiers et 12 attachés de justice qui viendront renforcer les effectifs d'ici à 2027.

Carburants : le prix du gazole baisse de 3 centimes tandis que le sans-plomb ne bouge pas

Au 1er avril 2024, le prix du gazole baisse de 3 centimes et celui du super sans-plomb est stable. Grâce aux aides des collectivités, le prix de la bouteille de gaz reste stable. Cette baisse survient après une tendance haussière observée depuis le début de l’année et elle s’explique par les prévisions de la demande de pétrole pour 2024, qui sont incertaines. Cette instabilité est notamment liée au contexte politique et aux coûts de l'énergie.

15 personnes interpellées suite à une enquête sur la vente de stupéfiants en ligne

Les 26 et 27 mars 2024, les gendarmes de La Réunion ont interpellé et placé en garde à vue 15 suspects dans le cadre d'une large enquête sur la vente de stupéfiants et à leur promotion via les plateformes numériques et réseaux sociaux. Les perquisitions ont permis la saisie de 7200 euros, 18 téléphones, 1 ordinateur, 2 chambres de culture, 2 balances de précision, de petites quantités de cocaïne, résine de cannabis et zamal. 14 personnes ont pour l'heure fait l’objet de poursuites judiciaires. La majorité d’entre eux a été présentée aux procureurs, "avec des réponses pénales immédiates (peines d’emprisonnement avec ou sans sursis)" précisent les deux parquets.