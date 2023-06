Les quatre infos à retenir : Grand Boucan, Mayotte, Le Port et JDD

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 25 juin 2023 : - Grand Boucan 2023 : des milliers de personnes pour un défilé extravagant - Mayotte : Darmanin veut détruire 1.250 logements insalubres à fin 2023 - Le Port : affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre - Contre l'arrivée du nouveau directeur : un dimanche sans JDD qui préoccupe la gauche et la majorité

Grand Boucan 2023 : des milliers de personnes pour un défilé extravagant

Des milliers de personnes sont sur le front de mer de Saint-Paul ce dimanche 25 juin à l'occasion du Grand Boucan. Le carnaval péi est de retour cette année avec plus de 40 associations, de nombreux artistes, des centaines de bénévoles et plus d'une dizaine de chars tous présidé par le roi Dodo pour son 25ème anniversaire.

Mayotte : Darmanin veut détruire 1.250 logements insalubres à fin 2023

Ce dimanche 25 juin 2023 marque la deuxième journée de visite de Gérald Darmanin à Mayotte pour dresser un bilan de Wuambushu. Ce samedi, le ministre de l'Intérieur a rencontré les services de l'État et les collectifs de soutien auprès de qui il s'est satisfait des résultats de l'opération. Il a également annoncé que Wuambushu serait prolongée de "plus d'un mois" puis qu'un "deuxième type d'opération" débuterait en septembre, ciblant via des procédures judiciaires l'agriculture et la pêche illégales, ainsi que les marchands de sommeil. Pour son second et dernier jour de visite, Gérald Darmanin aborde les thématiques de l'habitat, du développement économique et le tourisme.

Le Port : affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre

Des affrontements ont opposé des jeunes aux forces de l'ordre dans la nuit de ce samedi 25 juin au dimanche 25 juin 2023 dans le quartier de la Zac 1 au Port. Les heurts ont commencé vers 23h30. Des barricades enflammées ont été érigées par les manifestants. Les forces de police étaient présentes en nombre sur les lieux. Les échanges de jets de galets et de gaz lacrymogènes se sont poursuivis jusque tard dans la nuit. Les raisons de cette brusque montée de tension ne sont pas encore déterminées.

Contre l'arrivée du nouveau directeur : un dimanche sans JDD qui préoccupe la gauche et la majorité

Un dimanche sans son Journal du dimanche: plusieurs responsables politiques de gauche ainsi que la ministre de la Culture ont fait part de leur vive préoccupation autour de la situation au JDD, en grève contre l'arrivée d'un directeur marqué à l'extrême droite.