Mayotte : Gérald Darmanin poursuit sa visite pour défendre l'opération Wuambushu

Il y a deux mois, l'opération Wuambushu démarrait à Mayotte. Deux mois après, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est sur place pour dresser le bilan de cette vaste opération policière qui vise à réduire l'habitat insalubre et à expulser en masse les personnes en situation irrégulière.

Mais l'opération coup de poing du gouvernement s'est transformée en course d'obstacles, freinée par les nombreuses entraves à l'opération comme les référés à répétition ou encore le refus des Comores.

Depuis le début de sa visite, Gérald Darmanin a annoncé les premiers chiffres, qui sont encore loin des résultats escomptés, ainsi que le prolongement d'un mois de l'opération. Un prolongement qu'il a pu détailler hier sur place.

La journée de samedi a débuté avec une rencontre avec les services de l'État pour un point de situation. L'occasion d'annoncer l'interpellation de 47 chefs de bandes sur les 57 identifiés. 662 interpellations et 264 bangas détruits. Un objectif de 1.000 destructions a été fixé avant la fin de l'année.

Gérald Darmanin accompagné de Jean-François Carenco a également rencontré les collectifs de soutien à l'opération à Mamoudzou où il a prononcé un discours.

Il s'est ensuite rendu à la retenue collinaire de Combani où il a fait de nouvelles annonces pour lutter contre la crise de l'eau que traverse l'île.

Au programme de ce deuxième jour, l'habitat, le développement économique et le tourisme.

Le ministre devrait entre autres assister à l'opération de destructions des habitations illégales situées sur le site de Mbouyoujou dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir.

Olivier Klein, ministre délégué au logement, doit rejoindre la délégation ce dimanche. Il s'était déjà rendu à Mayotte fin février.

- Deux bidonvilles rasés -

À Mayotte, se sont deux bidonvilles qui ont déjà été rasés par les forces de l'ordre, sur les quelque 1.000 logements à détruire.

Le premier, celui de Talus 2, survenu le 22 mai dernier à l'issue de nombreux recours en justice et de référés déposées.

Le 25 avril, l'évacuation de ce bidonville, situé à Koungou, a été suspendue, la justice constatant "l'existence d'une voie de fait", tenant aux conditions d'expulsion jugées "irrégulières" par les personnes s'opposant au délogement.

Mais le 13 mai, le tribunal administratif de Mayotte a annoncé la levée de la suspension de la démolition du bidonville Talus 2. Une décision confirmée par la Cour d'appel.

Le 22 mai, au petit matin, les pelleteuses sont entrées en action pour démolir les cases en tôle insalubres de Talus 2. En tout, "162 taudis ont été démolis", avait annoncé le préfet Thierry Suquet. 40 familles ont été relogées.

Ce lundi 19 juin, c'est le bidonville de Barakani qui a été rayé de la carte, soit un mois après le premier décasage.

Une destruction qui intervient également après que la justice administrative de Mayotte ait rejeté le recours déposé par une famille du quartier Barakani à Koungou qui s'opposait à l'évacuation et la destruction du bidonville où elle vit.

Le quartier qui comptait 80 cases en tôle selon la préfecture, n'en compte désormais plus qu'une dizaine.

La préfecture de Mayotte compte déposer sept autres arrêtés pour poursuivre la destruction d’autres bidonvilles, comme ceux de Petite-Terre et d’Hamouro.

L'État prévoit toujours de détruire à Mayotte dans les prochains mois, "1.000 cases identifiées" comme étant des logements insalubres, a indiqué le préfet.

- 400 policiers et gendarmes toujours en renfort -

Depuis avril, les autorités françaises ont déployé des centaines de policiers et gendarmes à Mayotte. Toujours sur place, 400 forces de l'ordre mises en place pour l'opération, précise le préfet Thierry Suquet.

"Quatre escadrons de gendarmes mais également la CRS8 et des renforts au sein de la police aux frontières ont pris la relève des renforts qui viennent de partir", a-t-il énuméré devant la presse lundi.

Des renforts qui ont permis d'interpeller bon nombre des criminels qui étaient recherchés dans le cadre de nombreuses affaires de caillassages, de meurtres, de cambriolages et de trafics.

Et le gouvernement va "continuer à injecter des moyens, en laissant une imposante force de sécurité, de plus d'un millier d'hommes et femmes" a annoncé Gérald Darmanin la veille de sa visite.

- Le couac des expulsions -

Hormis les décasages suspendus puis commencés, un autre couac a fortement fait réagir. Celui des tensions entre les Comores et Mayotte.

En effet, alors que l'opération n'avait pas encore démarré, les autorités comoriennes l'avaient annoncé, "ils ne voulaient pas des étrangers en situation irrégulière".

Pendant plusieurs jours donc, les rotations entre les deux îles avaient été suspendues. À l'époque, le ministre comorien de l'Intérieur, Fakridine Mahamoud, avait assuré : "Tant que la partie française décidera de faire des choses de façon unilatérale, nous prendrons nos responsabilités". "Aucun expulsé ne rentrera dans un port sous souveraineté comorienne", avait-il, déclaré.

Mais le mercredi 17 mai, les liaisons de la SGTM vers Anjouan ont repris. Une décision qui est intervenue juste après une entrevue entre Gérald Darmanin et le ministre de l'Intérieur comorien Fakridine Mahamoud.

Gérald Darmanin a assuré que Moroni acceptait désormais "100% des personnes irrégulières".

- Une opération qui divise -

Cette opération de lutte contre l'habitat indigne et l'immigration est dénoncée par de nombreuses associations et désignée comme "brutale et anti-pauvres". À La Réunion, une marche a été organisée ce samedi 10 juin 2023 à Saint-Denis pour manifester contre l'opération Wuambushu mise en place à Mayotte.

Pourtant, une majorité de la population mahoraise soutient l'opération Wuambushu.

C'est d'ailleurs ce samedi 24 juin qu'à La Réunion – comme à Mayotte, se réunissaient les défenseurs de Wuambushu. Le collectif Ré-MAa a organisé un rassemblement sur le parvis des Droits de l'homme à Saint-Denis de 8 heures à 16 heures.

"L'opération Wuambushu est une initiative majeure en réponse aux défis socio-économiques auxquels fait face l'île", indique le collectif.

"Ce rassemblement sera de nouveau une occasion pour nous citoyens de manifester notre ras-le-bol face au climat d’insécurité que nous vivons mais aussi de notre solidarité et notre soutien envers cette opération ainsi que nos élus qui soutiennent Wuambushu."

- Les questions du déficit en eau abordées -

Lors de sa visite éclair, Gérald Darmanin était attendu sur les questions liées au déficit exceptionnel en eau que connaît l'île avec quatre coupures nocturnes hebdomadaires. Il a d'ores et déjà annoncé le blocage des prix des bouteilles d'eau à compter du 15 juillet et une augmentation des capacités de production d'eau par des usines de dessalement.

Peu importe si l'opération n'a pour l'heure pas rempli ses objectifs, l'objectif de cette visite pourr Gérald Darmanin est d'exposer ce qu'il entend faire durablement pour améliorer les conditions de vie des Mahorais.

