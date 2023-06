Les quatre infos à retenir : inflation, météo, maternité et continuité

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 26 juin 2023 : - Inflation à La Réunion : les prix ont augmenté de 2,9% en un an - La fré i done paké : 0,8 degré au Maïdo ce matin et un petit degré à la Plaine des Chicots - Les Réunionnaises deviennent mères plus tardivement - 60.000 ultramarins ont bénéficié du dispositif de LADOM en 2022

Inflation à La Réunion : les prix ont augmenté de 2,9% en un an

"En mai 2023, les prix à la consommation ont augmenté de de 0,3 % à La Réunion, après une hausse de 0,7 % en avril" indique l'Insee ce lundi 26 juin 2023. La hausse des prix en mai touche tous les secteurs de la consommation, à l’exception de l’énergie. Les prix de l’alimentation et du tabac augmentent plus fortement qu’au mois d’avril, tandis que la hausse des prix des produits manufacturés et des services est moins marquée. "Après une très légère augmentation en avril, les prix de l’énergie repartent à la baisse en mai" détaille l'institut de la statistique. "Sur un an, les prix augmentent de 2,9 % à La Réunion, soit nettement moins qu’en France hexagonale (+5,1 %), et moins qu’au cours des précédents mois" dit encore l'Insee.

La fré i done paké : 0,8 degré au Maïdo ce matin et un petit degré à la Plaine des Chicots

Ce lundi 26 juin 2023, tout comme ce week-end, il a fait particulièrement frais à La Réunion. Une baisse des températures que confirme Météo France avec des minimales remarquables pour une fin juin, notamment dans l'est de La Réunion. Ce lundi par exemple, il a été relevé un petit degré à la Plaine des Chicots, et même 0,8 degré au Maïdo.

Les Réunionnaises deviennent mères plus tardivement

L’âge moyen des femmes ayant accouché en 2021 a augmenté passant à 29,7 ans contre 27,6 ans et 2003 et la part des trentenaires est devenue majoritaire (45%). C'est ce qui ressort de l’enquête nationale périnatale dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer (ENP-DROM 2021), indiquent ce lundi 26 juin 2023 menée par l'Agence régionale de santé (ARS) et Santé publique France (SPF). Dans le même temps, "le niveau éducatif des mères a progressé par rapport à 2003 et l’écart avec l’Hexagone s’est réduit avec une forte augmentation des femmes d’un niveau d’études supérieur au baccalauréat qui passe de 15,3% à 40% en 2021" note encore l'étude.

60.000 ultramarins ont bénéficié du dispositif de LADOM en 2022

Plus de 60.000 ultramarins ont bénéficié du dispositif de LADOM en 2022. Ce chiffre permet au dispositif de retrouver un niveau d’activité avant la crise sanitaire.