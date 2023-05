Les quatre infos à retenir : Jeux olympiques, Darmanin, peine de mort, CGTR

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 16 mai 2023 : - JO 2024 : à vos portefeuilles, les billets sont hors de prix - Interpellé par Jean-Hugues Ratenon, Gérald Darmanin parle de la "Plaine les Palmiers" et répond à côté de la plaque - Peine de mort : Amnesty International alerte sur l'augmenation des exécutions dans le monde en 2022 - La CGTR va se prononcer sur la révocation de son secrétaire général

JO 2024 : à vos portefeuilles, les billets sont hors de prix

Dans un peu plus d'un an, auront lieu en France les Jeux Olympiques 2024. Un événement particulièrement attendu même au-delà du monde sportif. Un événement qui se veut populaire, permettant à de nombreux Français de venir soutenir leurs athlètes favoris. Mais c'est là le couac… Si l'objectif des JO est de démocratiser le sport, le prix des billets, frôlant pour certains les 1.000 euros, laisse de nombreux amateurs de sports à la porte des stades, gymnases, piscines... faisant des JO un cercle très fermé.

Interpellé par Jean-Hugues Ratenon, Gérald Darmanin parle de la "Plaine les Palmiers" et répond à côté de la plaque

Lors de la séance de questions au gouvernement ce mardi 16 mai 2023, le député Jean-Hugues Ratenon a interpellé la Première ministre Elisabeth Borne suite à son séjour de trois jours à La Réunion. Dans cette intervention, il a notamment dénoncé le mépris dont elle et ses ministres ont fait preuve face à la presse locale, mais aussi le peu de mesures annoncées lors de cette visite. C'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui lui a répondu. Et non sans être complètement à côté de la plaque.

Peine de mort : Amnesty International alerte sur l'augmenation des exécutions dans le monde en 2022

Dans son rapport annuel sur la peine de mort, l’organisation de défense des droits humains Amnesty International dénonce la "frénésie meurtrière" de certains Etats. 883 personnes ont été exécutées en 2022 dans 20 pays. Un niveau record depuis 2017.

La CGTR va se prononcer sur la révocation de son secrétaire général

Programme chargé pour la Commission exécutive confédérale de la CGTR de ce mercredi 17 mai 2023. À l'ordre du jour de cette réunion qui se tient au siège de la Confédération à Saint-Denis, le point sur le mouvement social contre la réforme des retraites, mais surtout un vote sur la révocation de l'actuel secrétaire général, Jacques Bhugon, la suspension de son mandat confédéral et l'examen de son indemnité mensuelle. Le dirigeant syndical est actuellement en arrêt de travail (Photo : rb/www.imazpress.com)