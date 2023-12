Les quatre infos à retenir : kayakiste, météo, Gaza et Nobel de la paix

BONSOIR - À la une de ce dimanche soir 10 décembre 2023 : - Le corps du kayakiste disparu en mer a été retrouvé au large de Trois-Bassins - Levée de la vigilance fortes pluies et orages dans le nord, l'est et le sud-est de l'île - Violents combats à Gaza, la population civile en plein désarroi - Nobel de la paix: Mohammadi fustige le "régime religieux tyrannique et misogyne" en Iran

Le corps du kayakiste disparu en mer a été retrouvé au large de Trois-Bassins

Tôt dans la matinée ce dimanche 10 décembre 2023, le corps sans vie du kayakiste porté disparu depuis ce samedi dans l'après-midi a été retrouvé au large du spot de surf de Trois-Bassins selon les informations de nos confrères de Clicanoo. Pour rappel, l'embarcation où se trouvait l'homme et un enfant avait chaviré en mer.

Levée de la vigilance fortes pluies et orages dans le nord, l'est et le sud-est de l'île

Le nord, l'est et le sud-est du département étaient placés en vigilance jaune fortes pluies et orages ce dimanche 10 décembre 2023 dans l'après-midi. Si le ciel était chargé de la région du Port à Saint-Joseph en passant par les hauts du nord et la région du volcan, la vigilance est désormais levée.

Violents combats à Gaza, la population civile en plein désarroi

L'armée israélienne a livré dimanche de violents combats au Hamas palestinien dans la bande de Gaza et intensifié ses raids aériens sur le petit territoire assiégé, acculant des centaines de milliers de personnes dans un périmètre de plus en plus réduit.

Nobel de la paix: Mohammadi fustige le "régime religieux tyrannique et misogyne" en Iran

Emprisonnée dans son pays, la militante iranienne Narges Mohammadi a, par la voix de ses enfants, fustigé le "régime religieux tyrannique et misogyne" en Iran dimanche à Oslo lors de la remise de son prix Nobel de la paix.