Les quatre infos à retenir : Maroc, Saint-Pierre, rorqual et rugby

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 9 septembre 2023 : - Plus de mille morts dans un puissant séisme au Maroc - Saint-Pierre : une jeune homme perd la vie dans des circonstances inexpliquées - Un rorqual commun observé au large de La Réunion - Le danseur Réunionnais Nicolas Medea en cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby

Plus de mille morts dans un puissant séisme au Maroc

Plus de mille personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel.

Saint-Pierre : une jeune homme perd la vie dans des circonstances inexpliquées

Selon les informations de nos confrères de la première, un jeune homme de 21 ans est mort dans des circonstances indéterminées à Saint-Pierre ce vendredi soir 9 septembre 2023. Il serait parti rejoindre des amis de son quartier à la Ravine Blanche et a été retrouvé inanimé sur le terrain attenant à l'école primaire Martin Luther King.

Un rorqual commun observé au large de La Réunion

Un rorqual commun, le second plus grand cétacé au monde, a été observé au large de la nouvelle route du littoral ce vendredi 8 septembre 2023. Un phénomène rare autour de notre île a indiqué Globice.

Le danseur Réunionnais Nicolas Medea en cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby

Ce vendredi 8 septembre 2023, la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby a fait vibrer le stade de France juste avant le coup d'envoi du match France-Nouvelle-Zélande. Parmi les artistes participant à ce show, Nicolas Medea, danseur Réunionnais.