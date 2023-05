Les quatre infos à retenir : Mayotte, cannabis, baleines, auto-partage

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 15 mai 2023 : - Expulsions à Mayotte : des enfants (parfois très jeunes), risquent de se retrouver à la rue - Le cannabis de synthèse interdit d'ici à quelques semaines - La dernière fois c'étaient des cachalots… cette fois c'est bien une baleine - Saint-Pierre : la Civis lance le premier service d'auto-partage de La Réunion

Expulsions à Mayotte : des enfants (parfois très jeunes), risquent de se retrouver à la rue

Depuis fin avril, l'opération "Wuambushu" a officiellement débuté à Mayotte. Toutefois, si le gouvernement a envoyé ses troupes dans l'île au parfum pour endiguer la violence et procéder aux décasages – qui sont pour l'heure à l'arrêt, comme les expulsions – le gouvernement a oublié un facteur très important, l'humain. Car oui la violence fait rage, oui des personnes sont en situation irrégulière… mais derrière ces expulsions, l'État a-t-il pensé aux familles dont les enfants – parfois très jeunes – sont eux nés sur le sol français ?

Le cannabis de synthèse interdit d'ici à quelques semaines

Les produits à base d'hexahydrocannabinol (HHC), une molécule dérivée du cannabis mais actuellement en vente libre, seront probablement interdits d'ici à quelques semaines, a annoncé ce lundi 15 mai le ministre de la Santé, François Braun."Je pense que c'est une affaire de semaines»", a déclaré sur Franceinfo le ministre, interrogé sur une interdiction éventuelle du HHC. Ce produit est souvent commercialisé sur internet.

La dernière fois c'étaient des cachalots… cette fois c'est bien une baleine

Rappelez-vous, le 5 mai dernier, Globice apportait quelques précisions quant à la présence de souffles et de dorsales au large de nos côtes. Non ce n'était pas des baleines mais des cachalots. Sauf que cette fois-ci, c'est bel et bien le souffle d'une baleine à bosse qui a été observé au large de la Marine à Langevin (Saint-Joseph). Est-ce la première de la saison, cela, on ne pourra jamais l'affirmer, tant elles se veulent discrètes.

Saint-Pierre : la Civis lance le premier service d'auto-partage de La Réunion

Ce lundi 15 mai 2023, la Civis inaugure son service d'auto-partage. Il s'agit d'une première à La Réunion et pour ce lancement à titre expérimental, deux véhicules électriques sont proposés aux habitants de Bois d'Olives à Saint-Pierre. Cette opération s'inscrit dans la continuité d'un programme d'investissement "avenir" dont les subventions serviront cet axe "d'excellence durable par la mobilité alternative".