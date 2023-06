Les quatre infos à retenir : Mayotte, contrôle technique, neige et Russie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 24 juin 2023 : - Opération Wuambushu à Mayotte : Gérald Darmanin annonce "une nouvelle formule" pour septembre - Le contrôle technique pour les deux-roues entrera progressivement en vigueur "début 2024" - Il va (peut-être) neiger à La Réunion et ce n'est pas la première fois - Le chef de Wagner lance une rébellion armée en Russie et se dit "prêt à mourir"

Opération Wuambushu à Mayotte : Gérald Darmanin annonce "une nouvelle formule" pour septembre

Gérald Darmanin a annoncé le prolongement de l'opération Wuambushu, qui devait s'achever en juin à Mayotte, à la veille de sa visite dans le département. Ce samedi 24 juin 2023, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer est arrivé dans le 101eme département français pour une visite officielle de deux jours. Deux jours pour faire un premier bilan de l'opération démarré fin avril dans l'île aux Parfums. Ce séjour a lieu alors que l'opération peine à atteindre les objectifs fixés par le ministère. Deux destructions de bidonvilles et quelques centaines d'expulsions ont été réalisées alors que des déconstructions massives d'habitats insalubres et des milliers de reconduites aux frontières avaient été promises à grand renfort de propagande d'Etat.

Le contrôle technique pour les deux-roues entrera progressivement en vigueur "début 2024"

L'instauration du contrôle technique pour les deux roues motorisés devrait se faire progressivement à compter de début 2024. Le 1er juin, le conseil d'État donnait au gouvernement deux mois pour mettre en place l'obligation européenne datant de 2014 qui n'était toujours pas appliquée sur le territoire français.

Il va (peut-être) neiger à La Réunion et ce n'est pas la première fois

Alors qu'un risque d'averses de neige est probable au sommet du piton des Neiges ce samedi 24 juin 2023, Imaz Press vous propose de remonter le temps. En 19 ans, la neige est tombée 7 fois en tout sur La Réunion. Le 1er août 2003, les plus grosses chutes de neigeuses de la décennie étaient enregistrées sur le sommet de l'île qui culmine à 3070 mètres. Retour en images sur cet événement exceptionnel

Le chef de Wagner lance une rébellion armée en Russie et se dit "prêt à mourir"

Le chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine a affirmé samedi être entré en Russie avec ses troupes dans le but de renverser le commandement militaire, se disant "prêt à mourir" avec ses 25.000 hommes pour "libérer le peuple russe".