Les quatre infos à retenir : Mayotte, Wuambushu, Kenya, François Léotard

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 25 avril 2023 : - Mayotte: le ministère de l'Intérieur assure que l'opération "continue" et "va s'intensifier" - Mayotte : un élu demande s’il faut "tuer quelqu'un", des jeunes menacent de mort les Mahorais - Secte au Kenya: dix nouveaux corps exhumés, 83 morts dans le "massacre de Shakahola" - L'ancien ministre de la Défense François Léotard est mort

Mayotte: le ministère de l'Intérieur assure que l'opération "continue" et "va s'intensifier"

Alors que les opérations de décasage devaient débuter ce mardi 25 avril 2023 à Mayotte, la destruction du bidonville "Talus 2" à Majicavo (est de la Grande Terre) a été annulée par la justice lundi soir. La décision judiciaire a été accueillie par les cris de joie des habitants. Dans la nuit des affrontements ont opposé des jeunes aux forces de l'ordre présentes en grand nombre dans ce secteur. La préfecture de Mayotte a annoncé faire appel de cette décision. Une décision qui arrive alors que les Comores ont refusé lundi d'accueillir un bateau ramenant au port d'Anjouan 36 ressortissants comoriens expulsés de Mayotte où ils séjournaient en situation irrégulière. De son côté à Beauveau, on l'assure, "l'opération va s'intensifier".

Mayotte : un élu demande s’il faut "tuer quelqu'un", des jeunes menacent de mort les Mahorais

Alors que l'opération "Wuambushu" à Mayotte se poursuit ce mardi 25 avril 2023, avec, toutefois, l'annulation du décasage du bidonville de Majicavo, les propos de Salime Mdéré, vice-président du Conseil départemental n'ont pas tardé à faire réagir. Des propos évoquant les jeunes délinquants qui se battent contre les forces de l'ordre et qui font régner la peur dans l'île voisine

Secte au Kenya: dix nouveaux corps exhumés, 83 morts dans le "massacre de Shakahola"

Le macabre décompte se poursuit dans la forêt de Shakahola, dans l'est du Kenya: dix nouveaux corps de membres présumés d'une secte prônant le jeûne extrême ont été retrouvés mardi matin, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'ancien ministre de la Défense François Léotard est mort

François Léotard, qui fut ministre de la Culture et de la Communication de 1986 à 1988 et ministre de la Défense entre 1993 et 1995, est mort, a-t-on appris ce mardi 25 avril. C'est Emmanuel Macron qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Il avait 81 ans.