Les quatre infos à retenir : météo, grève, Gaza et Indonésie

BONSOIR - À la une de ce dimanche soir 24 décembre 2023 : - Le temps ne fera pas de cadeau pour Noël - Grève illimitée chez les taxis de l'île après un désaccord sur la nouvelle convention 2024 - La guerre fait rage à Gaza à la veille de Noël - Explosion dans une usine de nickel en Indonésie: 13 morts, 38 blessés

Le temps ne fera pas de cadeau pour Noël

Météo France place l'ouest et le sud de l'île en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 16 heures ce dimanche 24 décembre 2023, jour du réveillon de Noël. "En fin de journée, il faut s'attendre à une dégradation pluvieuse avec la présence d'une masse d'air plus instable à proximité de notre île. Ainsi de Saint-Denis vers Saint-Paul, Saint-Gilles et Saint-Leu, des averses ne sont pas à exclure et une attention est donc de mise" annonce le bulletin.

Grève illimitée chez les taxis de l'île après un désaccord sur la nouvelle convention 2024

L'intersyndicale des taxis de La Réunion a déposé un préavis de grève illimitée qui débutera à partir du jeudi 28 décembre 2023. Les revendications portent sur un désaccord avec les dispositions de mise en place et modalités de la nouvelle convention du transport assis professionnalisé 2024 qui lie les entreprises de taxis à la Caisse générale d'assurance maladie. Une demande d'audience a également été déposée auprès de la préfecture.

La guerre fait rage à Gaza à la veille de Noël

L'armée israélienne a annoncé qu'elle intensifiait dimanche ses opérations contre le Hamas dans le sud de la bande de Gaza assiégée, pendant que les Etats-Unis pressent Israël de faire plus d'efforts pour épargner la population, menacée par la faim.

Explosion dans une usine de nickel en Indonésie: 13 morts, 38 blessés

Une explosion a fait dimanche au moins 13 morts et 46 blessés dans une usine chinoise de traitement de nickel implantée sur l'île de Sulawesi, dans l'est de Indonésie, a annoncé un responsable local.