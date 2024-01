Les quatre infos à retenir : Nouvel an, Alvaro, nettoyage et Japon

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 1er janvier 2024 : - Le monde entre en 2024, avec des feux d'artifices mais aussi des bombes - La forte tempête Alvaro approche de Madagascar - Après les festivités du Nouvel an, place au nettoyage des plages - Série de puissants séismes au Japon, suivis d'un tsunami

Le monde entre en 2024, avec des feux d'artifices mais aussi des bombes

Les grandes capitales mondiales ont célébré avec d'éblouissants feux d'artifice le passage en 2024, mais dans le même temps le Hamas tirait des roquettes sur Tel-Aviv, Israël pilonnait Gaza et la Russie frappait l'Ukraine.

La forte tempête Alvaro approche de Madagascar

Alvaro, le premier système de la saison cyclonique a atteint le stade de forte tempête tropicale ce lundi 1er janvier 2024. La tempête continue sa route en direction de Madagascar et devrait toucher la côte en début de soirée avec un risque de pluies intenses et vents forts. En cours de semaine, la tempête devrait ressortir à l'est et s'évacuer hors de la zone tropicale en passant par le sud-ouest de La Réunion tout en s'atténuant progressivement.

Après les festivités du Nouvel an, place au nettoyage des plages

Les festivités du nouvel an ont battu leur plein ce dimanche 31 janvier 2023 sur toute l'île et particulièrement sur les plages. L'heure est désormais au nettoyage pour la Tamarun SPL en bord de mer mais également dans les rues. 45 agents étaient mobilisés ce 1er janvier 2024.

Série de puissants séismes au Japon, suivis d'un tsunami

De puissants séismes ont frappé lundi le centre du Japon, causant d'importants dommages et entraînant un tsunami de plus d'un mètre de haut par endroits, tandis que la population des zones concernées avait été priée d'évacuer vers des hauteurs.