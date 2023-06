Les quatre infos à retenir : Panthéon, Manapany, harcèlement scolaire et bilan routier

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 18 juin 2023 : - Missak Manouchian, figure de la Résistance, va entrer au Panthéon - Manapany : une manifestation pour la réouverture des jardins - Lindsay: des centaines de personnes à une marche contre le harcèlement scolaire - Bilan routier : 789 infractions, 546 excès de vitesse et 3 refus d'obtempérer

Missak Manouchian, figure de la Résistance, va entrer au Panthéon

Un rescapé du génocide arménien, apatride et communiste bientôt au Panthéon: Emmanuel Macron a annoncé dimanche l'entrée de Missak Manouchian, héros de la Résistance, dans le temple des personnalités qui ont marqué l'histoire de la nation française.

Manapany : une manifestation pour la réouverture des jardins

Ce dimanche 18 juin 2023, ils étaient une petite centaine selon les organisateurs à se réunir devant les grilles des jardins de Manapany fermés depuis trois ans. Pour la 31ème fois depuis, le rassemblement s'est organisé pour demander leur réouverture.

Lindsay: des centaines de personnes à une marche contre le harcèlement scolaire

"Justice pour Lindsay, non au harcèlement scolaire": plusieurs centaines de personnes ont défilé dimanche à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, en hommage à Lindsay, une collégienne harcelée suicidée en mai, et pour réclamer des "mesures concrètes" de protection des élèves.

Bilan routier : 789 infractions, 546 excès de vitesse et 3 refus d'obtempérer

Pour le week-end du 16 au 18 juin 2023, au total, 789 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 546 excès de vitesse et 13 conduites en état d'ébriété et 16 sous stupéfiants ont été relevés. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie.