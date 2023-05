Les quatre infos à retenir : pétrels, drame, cachalot, élus

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 23 mai 2023 : - Près de 1.000 jeunes pétrels de Barau sauvés et relâchés cette année - Saint-Leu : un apnéiste trouve la mort lors d'une plongée - Le cachalot pygmée, une 25ème espèce de cétacés identifiée à La Réunion - Violences contre les maires : à La Réunion, les élus ne veulent plus être des défouloirs

Près de 1.000 jeunes pétrels de Barau sauvés et relâchés cette année

Fin de la campagne de sauvetage des jeunes pétrels de Barau. Depuis le 11 mai 2023, le Centre de soins ornithologique de la Seor n'a plus reçu de signalements de pétrels de Barau échoués. Ce qui signifie, pour la Seor, la fin de la saison 2023. Une saison où ont été pris en charge 1.035 jeunes pétrels de Barau. 91% d'entre eux ont pu être sauvés et relâchés

Saint-Leu : un apnéiste trouve la mort lors d'une plongée

Dans des circonstances encore indéterminées un apnéiste de 78 ans a trouvé la mort au cours d'une plongée dans le secteur de Saint-Leu. C'est son fils qui a signalé sa disparition. La victime a été sortie de l'eau par la brigade nautique des sapeurs-pompiers. Malgré l’action rapide des secours, l'apnéiste n’a pas pu être réanimé.

Le cachalot pygmée, une 25ème espèce de cétacés identifiée à La Réunion

Ce mardi 23 mai 2023, Globice a annoncé sur ses réseaux sociaux, la découverte d'une 25ème espèce de cétacés vivant à La Réunion. Il s'agit du cachalot pygmée (Kogia breviceps). C'est la première fois depuis 22 ans de prospection maritime, qu'une équipe de Globice a pu observer au large de Saint-Pierre cette espèce, encore jamais vu le long de nos côtes.

Violences contre les maires : à La Réunion, les élus ne veulent plus être des défouloirs

Sa démission a créé un électrochoc. Le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, a relancé le débat autour de la sécurité des élus après avoir annoncé sa démission. Un retrait de l'écharpe qui faisait suite à l'incendie de sa maison par des militants d'extrême droite en raison de son soutien à un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada). La Réunion n'est pas en reste. Plusieurs édiles ont été victimes de mots et de gestes menaçants. Ces élus se plaignent du manque de réaction de l’État et ne veulent plus être des "défouloirs" ou des "fusibles de la République"