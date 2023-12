Les quatre infos à retenir : pharmaciens, Air Mauritius, IVG, Mayotte

BONSOIR - A la une de ce lundi 11 décembre 2023 - Cadeaux indûment offerts par des filiales d'Urgo : une centaine de pharmaciens mis en cause à La Réunion - Air Mauritius vole de nouveau vers Chennaï - En France, le droit à l'avortement acquis mais des obstacles perdurent - Mayotte : la distribution de bouteilles d'eau n'est pas encore générale

Cadeaux indûment offerts par des filiales d'Urgo : une centaine de pharmaciens mis en cause à La Réunion

Depuis le début de l'année 2023, plus d'une centaine de pharmaciens font l'objet d'investigations dans le cadre d'une enquête nationale sur la violation "par deux filiales du groupe Urgo de la loi dite "anti cadeaux" adoptée en 1993" indiquent les parquets de Saint-Denis et de Saint-Pierre ce lundi matin 11 décembre 2023. Selon les magistrats les pharmaciens mis en cause auraient "accepté des cadeaux estimés à plus d'un million d'euros"

Air Mauritius vole de nouveau vers Chennaï

Air Mauritius a confirmé ce lundi 11 décembre 2023 la reprise de ses vols directs entre Maurice et Madras (Chennaï - Tamil Nadu) dès le 12 avril 2024. Il y aura un vol tous les vendredi. C'est un Airbus A330 qui assurera la liaison. Les voyages auront lieu de nuit. Les tarifs de base sont fixés à 700 euros l'aller-retour. Plus de 40.000 voyageurs étaient recensés annuellement sur ce trajet avant sa suspension par la compagnie mauricienne en 2020 en raison de la crise sanitaire

En France, le droit à l'avortement acquis mais des obstacles perdurent

Amenée à être sanctuarisée dans la Constitution, la liberté d'avorter est acquise sur le papier depuis près de 50 ans en France. Sur le terrain, l'accès à l'IVG reste toutefois inégal et le choix de la méthode limité, relèvent professionnels, chercheurs et associations féministes.

Mayotte : la distribution de bouteilles d'eau n'est pas encore générale

Officiellement étendue depuis trois semaines à toute la population de Mayotte, la distribution de bouteilles gratuites "se passe bien", selon les autorités. Mais l'accès aux packs d'eau reste difficile voire impossible pour certains habitants, notamment pour des travailleurs et les sans-papiers.