Les quatre infos à retenir : enfant blessé, mules interpellées, motard tué et logement

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 13 novembre 2024 : - Saint-Denis : une enfant de 4 ans retrouvée seule dans la rue, avec un poignet et un tibia cassés - Deux femmes interpellées à l'aéroport, elles transportaient une vingtaine de kilos de drogues - Saint-Denis : un motard tué dans un accident à La Montagne - Évolution démographique : à La Réunion, 172.500 logements à construire entre 2021 et 2050

Saint-Denis : une enfant de 4 ans retrouvée seule dans la rue, avec un poignet et un tibia cassés

Une enfant de 4 ans a été retrouvée seule dans une rue du Chaudron à Saint-Denis ce mardi 12 novembre 2024. Un automobiliste l'a retrouvée et a alerté les secours ainsi que les forces de l'ordre. La petite avait le poignet gauche et le tibia gauche cassés. On ignore pour l'heure comment la victime, qui habite à quelques mètres de là où elle a été retrouvée, a été blessée. Une enquête est en cours.

Deux femmes interpellées à l'aéroport, elles transportaient une vingtaine de kilos de drogues

Deux jeunes femmes en provenance de l'Hexagone ont été interpellées ce dimanche 10 novembre 2024 à l'aéroport de Roland Garros. Elles transportaient sur elles une quinzaine de kilos de résine de cannabis et un plus de 5 kg de cocaïne. Placées en garde à vue, elles vont être présentées prochainement au parquet. Si le poids devait être confirmé, il s'agirait de la plus importante saisie de stupéfiants de ces dernières années.

Saint-Denis : un motard tué dans un accident à La Montagne

Nouvel accident mortel à La Réunion ce mercredi 13 novembre 2024. Un motard de 20 ans, qui aurait perdu le contrôle de son véhicule, est décédé au chemin de la Météo, à la Montagne à Saint-Denis. L'accident est survenu aux alentours de 17h30. Les secours ont été dépêchés sur place, mais n'ont malheureusement pas réussi à réanimer la victime. Il s'agit du 29ème accident mortel depuis le début de l'année.

Évolution démographique : à La Réunion, 172.500 logements à construire entre 2021 et 2050

Ce mercredi 13 novembre 2024, l'Insee a dévoilé un rapport selon lequel 172.500 logements restent à construire en 2021 et 2050 à La Réunion en raison de l'évolution démographique. Une évaluation qui tient compte des besoins actuels et futurs de la population, comme l'indique l'Insee dans son communiqué.