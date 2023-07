Les quatre infos à retenir : réchauffement climatique, feu d'artifice, météo et Darmanin

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 15 juillet 2023 : - Déferlement de vagues de chaleur à travers le monde - Feu d’artifice à Paris : hommage aux outre-mer sur ... une musique brésilienne - La vigilance fortes pluies et orages levée dans le sud-est et le sud - 14 Juillet: "baisse importante" des dégradations, selon Darmanin

Déferlement de vagues de chaleur à travers le monde

La canicule s'étend samedi dans le monde, de l'Europe à la Chine en passant par les Etats-Unis, contraignant les autorités à prendre des mesures drastiques pour faire face à ces vagues de chaleur et de nouveaux incendies, nouvelle illustration du réchauffement climatique.

Feu d’artifice à Paris : hommage aux outre-mer sur ... une musique brésilienne

La mairie de Paris a décidé de rendre hommage aux outre-mers à l'occasion du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet près de la Tour Eiffel. Cela aurait pu être une excellente initiative, pour une fois que l'on parle des outre-mers à Paris. Oui mais voilà : c'est "Mas que nada", une chanson brésilienne chanté par l'artiste brésilien Sergio Mendes et les Black eyes peas, qui a été choisie pour accompagner les fusées et autres mortiers d'artifice... C'est en tout cas, la légende du reportage posté par le média Brut. Pas de maloya, ni de zouk, ni de biguine, pas de tamouré, ni de roulèr, ni de ni de gwoka... Un peu comme si le patrimoine musical des outre-mers n'existait pas... L'affaire a soulevé l'indignation sur les réseaux sociaux. Selon les internautes, il aurait été plus judicieux d'aider les outre-mer à sortir de la crise socio-économique, que de leur dédier un feu d'artifice avec une musique non adaptée d’artifice.

La vigilance fortes pluies et orages levée dans le sud-est et le sud

Météo France a levé dans le sud-est et le sud de La Réunion la vigilance fortes pluies et orages ce samedi 15 juillet 2023 après-midi. Pour rappel, de grosses pluies se sont abattues depuis la nuit de jeudi à vendredi sur une zone allant de Saint-Leu à Sainte-Rose en passant par Saint-Pierre. La route de Cilaos qui avait été fermée à la circulation est désormais rouverte.

14 Juillet: "baisse importante" des dégradations, selon Darmanin

Il y a eu une "baisse importante" des dégradations lors des festivités du 14-Juillet, qui se déroulaient cette année sous haute surveillance après les récentes émeutes, a assuré samedi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.