Les quatre infos à retenir : sodas, houle, antibiotiques et Miss Réunion

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 22 août 2024 : - Des microplastiques indésirables dans le Coca-Cola ou le Schweppes en bouteille - Prudence : la houle va (encore) déferler ce week-end - Antibiotiques : rappel de 110.000 boîtes d'amoxicilline en raison de tests non conformes - Miss Réunion 2024 : 12 candidates pour une couronne

Des microplastiques indésirables dans le Coca-Cola ou le Schweppes en bouteille

Des fonds marins au sommet de l'Himalaya, les microplastiques sont présents partout et jusque dans certains sodas, relève jeudi l'association Agir pour l'Environnement, qui a fait passer le test à des bouteilles de Coca-Cola et de Schweppes et interpelle les agences sanitaires.

Prudence : la houle va (encore) déferler ce week-end

"Un épisode de forte houle australe, plus important que les épisodes récents, est prévu ce samedi 24 août et dimanche 25 août 2024", prévient Météo France. Des vagues de 5 à 6 mètres de haut sont attendues sur les côtes sud et ouest de l'île. "En comparaison, l'épisode du week-end du samedi 17 août et dimanche 18 août avait des vagues de 4 mètres" notent les météorologues. Météo France annonc également des vents forts sur une bonne partie de l'île. La plus grande prudence est une nouvelle fois recommandée en bord de mer (Photo www.imazpres.com)

Antibiotiques : rappel de 110.000 boîtes d'amoxicilline en raison de tests non conformes

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a annoncé ce mardi 20 août avoir procéder au rappel de plusieurs lots d’amoxicilline auprès des pharmaciens. La décision de rappel a été prise après la détection en quantité supérieure à la norme autorisée d'une bactérie non pathogène (Bacillus subtilis). Quatre lots d’amoxicilline 1 g comprimé dispersible sont concernés. Un total de 110.000 boîtes de cet antibiotique, l'un des plus répandus en France, sont rappelés. "La bactérie Bacillus subtilis, est considérée comme ne présentant pas de risque pour la santé humaine hormis d'exceptionnelles intoxications alimentaires", souligne l'ANSM

- Miss Réunion 2024 : 12 candidates pour une couronne

Les 12 prétendants au titre de Miss Réunion 2024 étaient au théatre de Champ Fleuri (Saint-Denis). Il s'agissait d'une répétition générale pour les 12 candidates à la succession de Mélanie Odules, Miss Réunion 2023, avant la grande soirée d'élection qui aura lieu ce samedi soir 24 août. L'événement a eu lieu en présence de Eve Gilles, Miss France 2024