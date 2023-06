Les quatre infos à retenir : Sakifo, Inde, fête des mères, Benzema

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 4 juin 2023 : - Sakifo : plus de 40.000 spectateurs en trois jours pour le festival de toutes les musiques - La sinistre quête d'êtres chers parmi les morts de la catastrophe ferroviaire en Inde - Benzema quitte le Real, après 14 années de gloire - Fête des mères : elles racontent leurs plus beaux souvenirs (Photo Bonsoir (vs/www.imazpress.com))

Sakifo : plus de 40.000 spectateurs en trois jours pour le festival de toutes les musiques

Troisième et dernière journée ce dimanche 4 juin 2023 pour le Sakifo à Saint-Pierre. Plus de 40.000 personnes spectateurs ont été recensés pour cette 19ème édition, un record ! Ce dimanche comme tous les ans tout a commencé dès le matin avec le traditionnel risofé concocté par Dominique Barret. Louise Attaque, Ibrahim Maalouf, Turkana, Ousanousava, So watts, Simagavol notamment enflammeront tout au long de cette dernière soirée les scènes de la Ravine Blanche. C'est ce qu'ont fait samedi soir Tikok Vellaye, Kaf Malbar ou encore Juliette Armanet... Toutes les preuves en images

La sinistre quête d'êtres chers parmi les morts de la catastrophe ferroviaire en Inde

Un couple d'Indiens impassibles, dans un lycée servant de morgue, regarde défiler des photos de cadavres défigurés quand soudain, ils croient reconnaître leur fils de 22 ans. Le pendentif, que le défunt porte autour de son cou meurtri, confirme le décès de leur enfant.

Benzema quitte le Real, après 14 années de gloire

Après 14 années d'un mariage chaque saison plus heureux, le Ballon d'Or français Karim Benzema s'apprête à quitter le Real Madrid, des adieux au sommet pour ce N.9 devenu légende madrilène, à 35 ans.

Fête des mères : elles racontent leurs plus beaux souvenirs

Ce dimanche 4 juin 2023, c'est la fête de toutes les mamans. Une journée pour leur offrir des cadeaux, être aux petits soins avec elles… Toutefois, rappelons qu'il n'y a pas qu'une seule journée où nos mamans doivent être à l'honneur. Face à tout ce qu'elles font pour nous, c'est tous les jours que nous devons dire "Je t'aime" à celles qui nous ont donnés la vie. Des femmes, des mamans qui, en ce jour particulier, nous dévoilent leur plus beau souvenir de ce jour… avec beaucoup d'émotions.