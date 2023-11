Les quatre infos à retenir : SPL Estival, Madagascar, CHU et violences conjugales

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 15 novembre 2023 : - SPL Estival : le plan social maintenu, l'intersyndicale durcit le ton, quasiment aucun bus en circulation - Madagascar : boycottés par l’opposition, les votes ont commencé - Grève au CHU : après le matériel, "c'est de l'humain dont il faut se préoccuper" lance l'intersyndicale - Violences conjugales : La Réunion toujours parmi les départements les plus violents

SPL Estival : le plan social maintenu, l'intersyndicale durcit le ton, quasiment aucun bus en circulation

Depuis tôt ce jeudi 16 novembre 2023, le dépôt des bus de la SPL estival à Saint-Benoît est bloqué par les grévistes de cette entreprise de transports en commun de l'Est. Quasiment aucun bus n'est en circulation. Le durcissement du mouvement de grève entamé il y a quelques jours, a été décidé par l’intersyndicale à la suite de la réunion des maires de la Cirest tenue ce mercredi soir. Contrairement aux revendications des grévistes, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été maintenu tel quel, impliquant des suppressions d'emplois. "Ils maintiennent le PSE, nous on durcit dont le mouvement" a commenté ine syndicaliste. Patrice Selly, président de la Cirest, a par ailleurs annoncé que l'intercommunalité dégagera une enveloppe de 1,1 million d'euros pour soutenir les finances défaillantes de la SPL. L'annonce n'a pas satisfait les salariés, ils ont hué le président de la collectivité.

Madagascar : boycottés par l’opposition, les votes ont commencé

Madagascar, où la capitale sort d’une nuit de couvre-feu, a commencé à voter dans le calme jeudi pour le premier tour de sa présidentielle dans un contexte de vives tensions entre le camp du président sortant, Andry Rajoelina, et dix candidats de l’opposition qui ont appelé au boycott.

Grève au CHU : après le matériel, "c'est de l'humain dont il faut se préoccuper" lance l'intersyndicale

Ce jeudi 16 novembre 2023, l'intersyndicale du CHU de La Réunion poursuit sa grève devant les établissements hospitaliers du Nord et du Sud. Si des annonces ont été faites sur le coefficient géographique, "ce qui est une bonne chose", la grève ne s'arrête pas là. Car si cette aide financière va bénéficier au fonctionnement matériel de l'hôpital, c'est "l'humain dont il faut maintenant se préoccuper".

Violences conjugales : La Réunion toujours parmi les départements les plus violents

C’est une hausse de 15 % sur un an. 244 000 victimes de violences conjugales ont été dénombrées en 2022, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Un chiffre probablement très en-dessous de la réalité. Ce chiffre a été établi sur la base de faits enregistrés par les forces de sécurité (police, gendarmerie...). 208.000 victimes avaient été recensées en 2021 en France. "Comme en 2021, la Seine-Saint-Denis, la Guyane, le Pas-de-Calais, le Nord et la Réunion sont les départements qui affichent le plus fort taux de victimes enregistrées pour 1 000 habitantes âgées de 15 à 64 ans", est-il précisé. D’après l’enquête de victimation Genese 2021, seulement une victime de violences conjugales sur 4 signale aux services de sécurité les faits qu’elle a subis.