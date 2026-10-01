Les supporters du PSG vont aller à la rencontre des habitants de Mafate

Ce samedi 3 octobre 2026, l’association Ti Fleur de Aurère et le PSG Official Supporters Club La Réunion organisent un 10 km dans Mafate, de Aurère à La Plaque aller/retour, ainsi qu’une marche familiale de 5 km, comme le détaille leur communiqué de presse. (Photo : Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

Cette journée de cohésion gratuite est réservée aux habitants des ilets de la commune de La Possession et aux adhérents des 2 associations. Les habitants des ilets proches, Les Lataniers et Les Orangers, participeront également à cette journée.

Dès 5h45, les 50 adhérents du PSG Réunion prendront la direction de Mafate via la Rivière des Galets, avec pour objectif d’arriver vers 9h30, à Aurère, pour aider aux préparatifs.

L’action commence à Aurère à 11h30 avec la course de 10km et la marche de 5 km. Pour cette 1ère édition, placée sous le signe de la convivialité, tous les participants auront la même récompense : un t shirt finisher et une médaille. Il n’y a pas de classement officiel.

Une collation, préparée par la boulangerie d’Aurère, sera également distribuée gratuitement à tout le monde.

- Un kabar organisé par Ti Fleur -

Vers 14h, les enfants auront le plaisir de participer à un atelier manuel et à une grande chasse aux trésors, ponctuée d’énigmes à trouver et de cadeaux.

Le soir, tous les participants profiteront du kabar organisé par Ti Fleur avec des groupes d’Aurère et d’Ilet à Malheur.

Après une nuit en gite, les adhérents du PSG Official Supporters Club La Réunion, prendront le chemin du retour.

Cette action a pu être réalisée grâce au soutien de l’association Ti Fleur, le PSG Official Supporters Club La Réunion, la Ville de La Possession, le Rotary Hermitage Lagon et les Mafatais.