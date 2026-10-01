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Les supporters du PSG vont aller à la rencontre des habitants de Mafate

  • Publié le 1 octobre 2026 à 18:44
  • Actualisé le 1 octobre 2026 à 18:46
Cirque de Mafate

Ce samedi 3 octobre 2026, l’association Ti Fleur de Aurère et le PSG Official Supporters Club La Réunion organisent un 10 km dans Mafate, de Aurère à La Plaque aller/retour, ainsi qu’une marche familiale de 5 km, comme le détaille leur communiqué de presse. (Photo : Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

Cette journée de cohésion gratuite est réservée aux habitants des ilets de la commune de La Possession et aux adhérents des 2 associations. Les habitants des ilets proches, Les Lataniers et Les Orangers, participeront également à cette journée.

Dès 5h45, les 50 adhérents du PSG Réunion prendront la direction de Mafate via la Rivière des Galets, avec pour objectif d’arriver vers 9h30, à Aurère, pour aider aux préparatifs.

L’action commence à Aurère à 11h30 avec la course de 10km et la marche de 5 km. Pour cette 1ère édition, placée sous le signe de la convivialité, tous les participants auront la même récompense : un t shirt finisher et une médaille. Il n’y a pas de classement officiel.

Une collation, préparée par la boulangerie d’Aurère, sera également distribuée gratuitement à tout le monde.

- Un kabar organisé par Ti Fleur -

Vers 14h, les enfants auront le plaisir de participer à un atelier manuel et à une grande chasse aux trésors, ponctuée d’énigmes à trouver et de cadeaux.

Le soir, tous les participants profiteront du kabar organisé par Ti Fleur avec des groupes d’Aurère et d’Ilet à Malheur.

Après une nuit en gite, les adhérents du PSG Official Supporters Club La Réunion, prendront le chemin du retour.

Cette action a pu être réalisée grâce au soutien de l’association Ti Fleur, le PSG Official Supporters Club La Réunion, la Ville de La Possession, le Rotary Hermitage Lagon et les Mafatais.

Mafate, Supporters, PSG

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