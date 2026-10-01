À retenir ce soir : propos polémique en Guadeloupe, grogne lycéenne, bus caillassé, annulation des élections de Saint-André et budget 2027

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 1er octobre 2026 : - [Vidéos] Anciennement en poste à La Réunion, le préfet de Guadeloupe refuse qu’on lui parle créole avant de s’excuser - [Photos-Vidéos] Grogne lycéenne : des élèves mobilisés à La Réunion, le rectorat convoque un conseil académique pour tenter de renouer le dialogue - Saint-Denis : la ligne 14 du réseau Citalis de nouveau victime d'un caillassage - Municipales à Saint-André : après l'annulation de son élection, Joé Bédier se dit "serein et déterminé" et n’exclut aucune hypothèse - Le gouvernement dévoile son budget 2027, avec 43 milliards de "mesures de redressement"

Le préfet de Guadeloupe n'aime-t-il pas qu'on lui parle créole dans les Outre-mer ? Lundi 28 septembre 2026, le représentant de l'État a reproché à un pêcheur de lui parler en créole, déclarant "si vous me parlez créole, c’est un manque de respect". Face aux critiques après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, il a fini par s’excuser. Thierry Devimeux n'est pas un inconnu des Outre-mer. Ce dernier avait occupé le poste de commissaire de massif à La Réunion de 1996 à 1999, puis secrétaire général aux affaires régionales de 2011 à 2015.

Ce jeudi 1er octobre 2026, plusieurs appels à la mobilisation ont été lancés devant des lycées de La Réunion. Près de 400 élèves sont rassemblés devant le lycée Roland-Garros au Tampon, d'autres se sont retrouvés devant le lycée Boisjoly Potier, toujours au Tampon. À Saint-Pierre, c'est devant le lycée Ambroise Vollard que le blocus s'est installé. Deux interpellations ont eu lieu en marge de ces rassemblements. Un appel qui rejoint les blocus déjà présents devant plusieurs établissements de l'Hexagone ou la mobilisation lycéenne s'étend. Le rectorat veut apaiser les tensions et convoque un conseil académique de la vie lycéenne pour tenter de renouer le dialogue avec les lycéens.

Ce mercredi 30 octobre 2026, vers 19h50, le bus Citalis de la ligne 14 a de nouveau été la cible d'un caillassage au Terminus de Montgaillard. Selon nos infirmations, il n'y a pas eu de blessés. Aucune personne n'a été interpellée. Cet acte de vandalisme s'ajoute aux trois caillassages subis sur le réseau de transport en commun ces derniers jours.

Municipales à Saint-André : après l'annulation de son élection, Joé Bédier se dit "serein et déterminé" et n’exclut aucune hypothèseLe tribunal administratif annonce officiellement ce jeudi 1er octobre 2026, annuler l’ensemble des opérations électorales des élections municipales et communautaires de Saint-André. Face à cette décision, Joé Bédier annonce n'exclure aucune hypothèses et se dit "serein et confiant". L'annonce avait été rendue publique un peu plus tôt dans la matinée par l'opposant au maire, Laurent Virapoullé. Les juges ont suivi les préconisations du rapporteur public. Le tribunal a également rejeté le compte de campagne de Joé Bédier. Trois recours avaient été déposés contre le scrutin du 22 mars.

Le gouvernement français prévoit 43 milliards d'euros de "mesures de redressement" des finances publiques dans son projet de budget pour 2027, avec notamment des mesures sur les retraites, au moment où les taux d'intérêt de la dette française flambent.