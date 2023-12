Lo gou mon péi : on vous prépare une confiture de tomates avec @nylinebiscuit

"Lo gou mon péi" volet 4 avec @nylinebiscuit. Les plus anciens se rappellent de leur goûter d'enfance et souvent, la confiture de tomates dans un bon pain tartiné de beurre revient. Et pourquoi pas revenir en enfance en préparant vous-même votre confiture de tomates. J'ai toujours cru que lorsqu'on prépare de la confiture, il fallait en préparer in ta ek in paké. Ben lé pa vré di tou ! En plis de sa lé tro tro fasil oté. Alé gardé ! (Photos vs/www.imazpress.com)

@nylinebiscuit est connue sur instagram pour ces petits sablés fourrés. Mais ses gâteaux ont une petite particularité. Anna grave des messages sur ceux-ci. Cela peut être des messages d'amour, des expressions créoles...c'est à la demande. La cuisinière s'adapte. Ce qui lui tient surtout à coeur c'est de remettre au goût du jour les produits péi. Ces biscuits sont fourrés au galabé, à la crème de citron péi (évidemment), au chocolat avec une pointe de fleur de sel de Saint-Leu (biensûr), au praliné kolodan... et à la confiture de tomates (péi bien entendu).









Anna vous montre aujourd'hui comment faire cette confiture de tomates. Et vous verrez, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir 10 kg de tomates pour se retrouver avec 30 bocaux de confiture de tomates. En plus, cela prendra beaucoup moins de temps pour la cuisson. Ici, avec sa recette, vous obtiendrez un gros pot de confiture.

• La recette en vidéo, c'est par ici :

• La liste des ingrédients (Attention, ça va être très rapide) :

La cuisinière énumère rapidement les ingrédients. Regardez :





Pour ceux qui préfèrent lire, c'est par ici :

- 6 tomates péi bien mûres bien lavées et coupées grossièrement

- 200 g de sucre de canne

- 1/2 citron péi bien lavé et coupé en morceaux

- 1/2 gousse de vanille de Saint-Philippe coupée en deux





Oui, oui c'est déjà fini !

• Par ici la recette en détail :

Dans une casserole, versez tous les ingrédients. Allumez le feu et mélangez le tout à l'aide d"une cuillère en bois. Laissez chauffer. Les tomates vont commencer à rendre leur jus. N'hésitez pas à écraser les morceaux de citron ainsi que les tomates pour qu'ils rendent bien leur jus. Le sucre va fondre au fur et à mesure. Laissez compoter sur feu fort. Le mélange doit bouillir.





Quelques minutes plus tard, une écume se forme sur le dessus (comme de la mousse). Il s'agit des impuretés. Préparez un bol avec de l'eau. Retirez l'écume à l'aide de votre cuillère et rincez-la à chaque fois dans votre bol rempli d'eau. Laissez toujours sur feu fort.









Lorsque l'écume disparait, que le mélange change un peu de couleur et que le sucre est fondu, baissez le feu, mélangez et surveillez. Il ne faut surtout pas que la confiture accroche au fond de la casserole. Ce serait dommage quand même.





Laissez cuire et mélangez régulièrement. Pour savoir si votre confiture est à la bonne consistance, versez une belle goutte de confiture en haut d'une assiette et penchez-la, elle doit se figer rapidement sans tomber de l'assiette. Si c'et le cas, éteignez le feu.





Dans un pot stérilisé (c'est important pour éviter que la confiture ne moisisse), versez la confiture encore très chaude dans le pot. Fermez avec le couvercle et retournez le pot pour faire le vide.





Dan lèr 4è èr, pran out morso dpain, mèt out bèr, out konfitir tomate et gout sa marmay ! zot boush i sa fé dlo mi di azot !





• La petite astuce de Nyline pour sa confiture de tomates. Regardez :

