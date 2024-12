Météo : une tempête en formation au sud de Diego-Garcia

Après quelques jours/semaines de pause, le sud-ouest de l'océan indien redevient plus actif. Ce dimanche 8 décembre 2024, Météo France Réunion indique qu'"une zone suspecte actuellement située au sud de Diego-Garcia devrait commencer à se développer". Si les prévisions se confirment, ce nouveau système pourrait devenir la troisième tempête tropicale de la saison à l'est d'Agalega d'ici mercredi (Photo : Météo France)

À plus long terme, "ce système pourrait se rapprocher d'Agalega puis de Madagascar", indique Météo France.

Cependant, à l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour prévoir les éventuels impacts que pourraient générer ce phénomène, le système n'étant pas encore formé.

- Une activité cyclonique avec des systèmes" potentiellement" proches des terres habitées -

La Zone de convergence inter-tropicale (ZCIT) va redevenir plus favorable vers le 8 décembre 2024 et du 9 au 15 décembre, "avec une convergence des vents (rencontre de l'alizé et du flux de mousson) et une activité pluvio-orageuse devenant potentiellement suffisante pour générer de nouveaux systèmes dépressionnaires tropicaux", indiquent les météorologues.

"Ceux-ci se formeraient d'abord sur une large moitié est du bassin puis gagnant davantage vers le centre et l'ouest en deuxième quinzaine de décembre", ajoutent les prévisionnistes.

À l'échelle du bassin océan Indien Sud-Ouest dans sa totalité, "il y a une probabilité d'au moins 30 à 60% qu'un ou plusieurs phénomènes cycloniques puissent se former d'ici à la fin de l'année civile".

Cette activité est d'abord prévue loin des terres habitées en première quinzaine de décembre, puis potentiellement plus près des terres de l'ouest du bassin à partir de la mi-décembre.

"Il est donc possible que des secteurs comme Madagascar, les Mascareignes, ou les environs du canal du Mozambique puissent observer une influence d'un de ces éventuels phénomènes."

- 4 à 7 cyclones pourraient se former dans la zone -

La saison cyclonique 2024-2025 devrait être caractérisée par une activité proche ou supérieure à la normale à l’échelle du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l'océan Indien, annonce Météo France.

Le centre météorologique estime qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones : Ancha, Bheki, Chido, Dikeledi, Elvis, Faida, Garance, Honde, Ivone, Jude, Kanto, Lira, Maipelo, Njazi, Oscar, Pamela, Quentin, Rajab, Savana, Themba, Uyapo, Viviane, Walter, Xangy, Yemurai, Zanele.

Pour le C.M.R.S de Météo France Réunion (M.F.R.) la saison cyclonique a commencé le 15 novembre 2024 pour se terminer le 30 avril 2025 avec une exception pour l'île Maurice et les Seychelles dont la date de fin de saison cyclonique est fixée au 15 mai 2025.

