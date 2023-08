Miss Réunion 2023 : le meilleur du pire de la twittosphère

Ce samedi 26 août 2023, a eu lieu l'élection Miss Réunion en direct du Teat Champ-Fleuri à Saint-Denis. Que l'on aime ou pas, ce qui est certain, c'est que cette soirée rassemble... pour le meilleur ou pour le pire. Chaque année, le show rassemble et provoque de multiples réactions sur les réseaux sociaux... Nous vous partageons d'ailleurs le meilleur relevé hier soir sur la twittosphère. (Photo sly/www.imazpress.com)

Présidentielles, législatives... non ce ne sont pas les élections politiques qui ont fait chauffer Twitter (ou plutôt X) cette année et ce samedi 26 août. C'est Miss Réunion 2023. Et si les "moukataz" ont beau fleurir sur les réseaux sociaux ou ailleurs, l'émission est toujours aussi regardée d'année en année.

Le twitter 974 à 20h00 ce soir #MissRéunion pic.twitter.com/20Dh5eKqoZ — Arét plèr d'si (@colas_gnv) August 26, 2023

Premier moukatage qui a rassemblé derrière lui, les choix musicaux de cette soirée.

Tout sa musique l'avais cest Bim Bam Boum zot i choisi? #missreunion — Lilique La Loustic (@LaLilique) August 26, 2023

Une musique de déprime pour un tableau de mariage, le mariage serait déprimant ? ????

#MissReunion — Mr Macatia (@MrMacatia) August 26, 2023

Les longues et interminables coupures pubs aussi ont eu le droit à leur lot de réactions.

Je dis ça, je dis rien

Mais si l'émission était sur Réunion 1ère,

après 20h on aurait pas de coupures pub pendant #MissReunion

(vive le service public) — Le Letchi (@LeLetchi) August 26, 2023

Des publicités - ou plutôt des placements à gogo...

Le grand gagnant de ce soir, c'est la pub. Sans conteste.#MissReunion — El Chino (@ChinoisLyk) August 26, 2023

C’est plus un défilé de Miss là… mais plutôt un défilé de sponsors. #MissRéunion pic.twitter.com/r5H1g8Xwhq — Olivier (@call_me_olivier) August 26, 2023

La présence - et c'est normal pour l'émission - à outrance des partenaires et le placement de produits ont aussi fait réagir.

Ah oué …

Même ceux qui posent des questions aux candidates , c’est de la publicité aussi ????#MissReunion pic.twitter.com/IyyRlTPjRt — Christophe TURPIN (@savat2dwa) August 26, 2023

Ce sont les sponsors qui posent les questions

Ok... cette émission ne fait même plus semblant de ne pas être une PUBLICITÉ GÉANTE

#MissReunion — Le Letchi (@LeLetchi) August 26, 2023

Euh … Aline , faut qu’on fasse du placement de produit pour #MissReunion

Aline : pic.twitter.com/pnoTD8TB5C — Christophe TURPIN (@savat2dwa) August 26, 2023

Ce qui a également retenu l'attention de Réunionnais, c'est la petite phrase de notre nouvelle Miss Réunion à Christophe Bégert, lors du jeu des questions-réponses.

Candidate :

"Le piment qui..."



Christophe :

"Pwak la bouche ?"



Candidate :

"Pas rienk la bouche Christophe !!"



Elle nous a réveillé

#missreunion — Le Letchi (@LeLetchi) August 26, 2023

... : Piment i poik la bouche

... : Pa rienk la bouche Christophe #MissReunion pic.twitter.com/7jeehxhXtI — blue (@ishm_0) August 26, 2023

Quoi qu'on en dise - Miss Réunion ou pas... les Réunionnais aiment toujours autant regarder cette émission et faire la di la fé... Pour notre plus grand bonheur.