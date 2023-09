Pas de python surfeur, ils sauvent un requin échoué, des billets à coller... finalement dérobés

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 18 au vendredi 22 septembre le voici : en Australie, outre les requins, il faut désormais se méfier des serpents après qu'un surfeur a été vu sur sa planche avec un python enroulé autour du cou, ce qui lui a valu une amende de 1.400 euros. En Floride, un groupe d'amis est venu en aide à un requin échoué sur la plage. Il devait exposer pour l’équivalent de plus de 70.000 euros de billets de banque collés sur une toile... mais avait finalement présenté des cadres vides.

En Australie, outre les requins, il faut désormais se méfier des serpents après qu'un surfeur a été vu sur sa planche avec un python enroulé autour du cou, ce qui lui a valu une amende de 1.400 euros.

Une vidéo de ce surfeur intrépide en train de prendre des vagues sur la célèbre Gold Coast australienne, au sud de Brisbane, a suscité l'émoi. Regardez

Les autorités lui ont infligé une amende de 2.322 dollars australiens (1.400 euros). Elles ont estimé qu'il avait le droit d'avoir un python tapis comme animal de compagnie mais qu'il ne peut en aucun cas l'extraire du domicile où il est enregistré et encore moins l'emmener surfer.

"Pour pouvoir le sortir dans un lieu public, il faut un permis distinct", a déclaré le ministère de l'Environnement de l'Etat du Queensland dans un communiqué.

"Les serpents sont évidemment des animaux à sang froid et, bien qu'ils puissent nager, les reptiles évitent généralement l'eau", ajoute le ministère. "Le python aurait trouvé l'eau très froide et les seuls serpents qui devraient se trouver dans l'océan sont les serpents de mer".

Le python tapis, une espèce que l'on trouve en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, peut atteindre jusqu'à trois mètres de long.

Non venimeux, ils s'enroulent autour de leurs proies jusqu'à ce qu'elles meurent par suffocation.

Ces reptiles se nourrissent principalement d'oiseaux, de lézards et de petits mammifères.

C'est Tina, une Américaine qui a filmé la scène. Alors qu'elle nageait, son mari lui dit de sortir de l'eau en aperçevant un requin nager vers le rivage.

Mais c'est alors que l'animal s'est retrouvé bloqué. Le mari de Tina a donc, avec ses amis, de l'aider à retrouver le large.

Le groupe parvient finalement à tirer l'animal qui a ensuite repris sa route vers le large.

"La Cour a décidé que ‘B’ (l’artiste) devait payer à ‘A’ (le musée) 492.549 couronnes (66.000 euros), la somme due, moins le cachet de l’artiste et l’indemnité liée à l’accrochage", a indiqué dans un communiqué le tribunal de Copenhague.

En 2021, le musée "Kunsten" d’Aalborg, dans l’ouest du Danemark, avait convenu de prêter une importante somme d’argent liquide à Jens Haaning pour qu’il puisse reconstituer une de ses anciennes oeuvres représentant un an de salaire au Danemark et en Autriche, en coupures danoises et en euros.

À l’ouverture des caisses, les employés avaient constaté que les cadres étaient vides, les œuvres étant rebaptisées "Prends l’argent et tire-toi".

Le directeur du musée, Lasse Andersson avait toutefois décidé de présenter les deux œuvres dans le cadre de son exposition sur le travail moderne.

"Elles offrent une approche humoristique et amènent à réfléchir sur la manière dont on valorise le travail", avait-il justifié, assurant toutefois que le musée irait en justice si M Haaning, 58 ans, ne rendait pas l’argent.

Pour son travail, M. Haaning avait reçu 10.000 couronnes (1.340 euros), auxquels s’ajoute une prime d’exposition.

Il poursuivait l’Etat pour violation de son droit d’auteur. Interrogé par la télévision TV2 Nord, l’artiste a estimé que le musée avait obtenu “beaucoup, beaucoup plus” que l’argent qu’il a investi, notamment grâce à la médiatisation de l’affaire.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com