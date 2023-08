Policier, stationnement, houle, campagne sucrière

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 3 août 2023 : - Violences contre Hedi : la justice maintient le policier en détention provisoire - Saint-Denis : les prix du stationnement augmentent, les 15 premières minutes bientôt gratuites - L'ouest et le sud sont en vigilance vagues-submersion - L'usine de Bois Rouge réceptionnera finalement les cannes ce jeudi

Violences contre Hedi : la justice maintient le policier en détention provisoire

Ce jeudi 3 août 2023, la justice a décidé du maintien en détention provisoire du policier incarcéré dans le cadre des violences contre Hedi à Marseille lors des récentes émeutes. Ce dernier, présenté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a reconnu un tir de LBD mais "rien ne prouve" que ce soit ce tir qui ait blessé le jeune Hedi, selon son avocat, Pierre Gassend. Le policier, qui contestait sa détention provisoire, a fait cet aveu lors de sa demande de remise en liberté.

Saint-Denis : les prix du stationnement augmentent, les 15 premières minutes bientôt gratuites

Le 1er août 2023, les prix du stationnement réglementé à Saint-Denis ont augmenté. Une décision de la Sodiparc en concertation avec la mairie pour redynamiser le centre-ville. Autre nouvelle, les 15 premières minutes devraient bientôt être gratuites. Pour rappel, aucune revalorisation des tarifs n'avait été faite depuis 2015.

L'ouest et le sud sont en vigilance vagues-submersion

Une vigilance jaune vagues - submersion est en cours ce jeudi 3 août 2023 dans l'ouest et le sud de l'île. "Une houle australe assez énergétique de Sud-Ouest concerne en effet la côte entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table, en passant par Saint-Pierre. Elle s'amplifie pour atteindre 2 mètres 50 en baie de Saint-Paul et 3 mètres ailleurs" précise Météo France

L'usine de Bois Rouge réceptionnera finalement les cannes ce jeudi

La campagne peut enfin démarrer pour l'est et le nord de l'île. Prévue pour ce jeudi 3 août 2023 au matin, elle ne commencera finalement qu'à 14h30. Tereos avait annoncé ce mercredi que l'usine n'était pas en capacité de réceptionner les cannes à sucre en raison de la centrale thermique qui n'était pas en mesure de fournir la vapeur nécessaire au fonctionnement de la sucrerie