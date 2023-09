Prise d'otage au Cinépalme de Sainte-Marie... pas de panique c'est un exercice

Ne prenez pas peur si vous passez par le Cinépalme à Sainte-Marie ce jeudi 14 septembre 2024 et que vous croisez de nombreux membres des forces de l'ordre et des services de secours… Une prise d'otages est en cours. Mais qu'on ne s'y méprenne, il s'agira là d'une simulation d'exercice d'une attaque terroriste. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Ce type d’exercice régulier permet de tester le plan ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) et plus précisément sa disposition NOVI (nombreuses victimes), afin de permettre une réaction adéquate en cas d’événement grave pouvant entraîner de nombreuses victimes.

L’objectif est de renforcer la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de crises majeures. Il s’agit de tester les chaînes d’alerte et de commandement, les procédures d’intervention des services de police ainsi que les protocoles de prise en charge des victimes et des blessés.

L’exercice mobilisera notamment les services de la préfecture, le parquet, la police et la gendarmerie, le service départemental d’incendie et de secours, le SAMU et le CHU, les FAZSOI et la ville de Sainte-Marie.

Rappelez-vous en 2016, nos journalistes avaient participé à une simulation du même genre et toujours au Cinépalme de Sainte-Marie.

- La circulation partiellement restreinte -

Pour la réalisation de cet entrainement, le déploiement des unités d’intervention des forces de l’ordre et de secours impliquera la présence de nombreux véhicules et entraînera des restrictions de circulation et de stationnement aux abords du Cinépalmes de Sainte-Marie, jeudi 14 septembre entre 7h et 12h.

Un périmètre de sécurité sera mis en place avec une régulation de la circulation aux abords de la NORDEV. Les accès aux sites d'exercice seront limités afin de permettre aux services intervenants de travailler dans des conditions optimales de réalisme et de sécurité.

