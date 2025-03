Saint-Denis : une mobilisation citoyenne pour nettoyer le littoral

Une opération de nettoyage s’est tenue ce samedi 15 mars 2025 sur le littoral de Saint-Denis, au niveau du Grand Banyan, en face de la Cité des Arts. Organisée par l’association Réunionnais Volontaires, cette mobilisation fait partie d’une série d’actions de nettoyage post-cyclone initiées par plusieurs associations locales après l'importante masse de déchets transportés par le météore. (Photos : sly/www.imazpress.com)

Les pluies et les vents liés au cyclone Garance ont changé le visage du littoral nord de l'île. Depuis le 28 février, des tonnes de déchets jonchent le bord de mer, notamment à Saint-Denis où des véhicules ont fini leur course au niveau du Grand Banyan.

Julie Cochard, membre de l’association Réunionnais Volontaires, était sur place pour encadrer cette matinée de nettoyage. "Aujourd’hui on se retrouve au niveau du littoral de la Cité des Arts pour une opération de nettoyage après le cyclone Garance. On a contacté les bénévoles grâce aux réseaux sociaux et aux médias et on est en train de mettre un coup de propre sur ce beau littoral du nord de l’île", a-t-elle déclaré.

Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel, parmi lesquelles des membres de l’association, mais aussi des habitants sensibilisés par les médias et des passants venus prêter main-forte de manière spontanée.

- Des déchets en quantité et des découvertes insolites -

Les bénévoles ont rempli une benne entière d’encombrants et six bennes de déchets plastiques recyclables et de canettes. "On a ramassé énormément de sacs, je pourrais pas vous dire combien de tonnes mais effectivement cela se compte en tonnes", a indiqué Julie Cochard. Écoutez:

Parmi les déchets collectés, le plastique domine : bouteilles, barquettes non recyclables, mais aussi des encombrants plus inhabituels comme des métaux, du bois de palette, deux réfrigérateurs, deux enceintes, une selle de moto, un casque, un extincteur ou encore des plots de signalisation.

L'opération prévue de 9h à 12h a finalement pris fin peu après 11h en raison de la quantité de déchets ramassés et des bennes mises à disposition par la Cinor qui étaient déjà toutes remplies.

- D’autres opérations prévues ce dimanche -

Cette opération s’inscrit dans un programme plus large de nettoyage prévu sur deux jours. Les associations Best Run, Project Rescue Ocean La Réunion, PropRéunion et Réunionnais Volontaires appellent la population à se mobiliser.

Deux autres actions sont prévues ce dimanche 16 mars : de 8h30 à 11h00 à l’embouchure de la rivière Saint-Denis avec PropRéunion et de 9h00 à 12h00 face à la gendarmerie de Sainte-Marie avec Best Run et Project Rescue Ocean La Réunion.

“Alon mèt prop nout tout ansanm !”, écrivent les associations, déterminées à restaurer la propreté des sites impactés par le cyclone.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com