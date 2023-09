Saint-Pierre : le film "Port Authority" bientôt à découvrir au cinéma du Moulin à Café

Dans le cadre d'un projet financé par la Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), qui a débuté en juin, une projection du film "Port Authority" est prévue au cinéma du Moulin à Café à la Ravine des Cabris. La projection se déroulera le vendredi 22 septembre 2023 à 19h, et sera suivie d'une discussion (Photo Port Authority)

Pour cette 3ème projection au cinéma du Moulin à Café, le film Port Authority (2018), réalisé par Danielle Lessovitz sera diffusé.

"C'est l'histoire d'une rencontre, entre Paul, un jeune homme blanc qu'on prend pour un loser et qui tente de survivre dans un New York qui ne veut pas de lui, et une "famille" de danseur et danseuses noires et queer de Harlem adeptes du "voguing". Parmi eux, il y a Wye, une fille superbe qui fascine Paul" détaillent les organisateurs.

- Le voguing c'est quoi ? -

La "vogue", ou plus souvent "voguing", est un style de danse urbaine qui consiste à faire, en marchant, des mouvements avec les bras et les mains qui sont inspirés des poses de mannequins lors des défilés de mode. Le voguing est né dans les années 1970 dans des clubs gays, et plus précisément dans les balls fréquentés par la communauté homosexuelle et transgenre afro-américaine, essentiellement à New York.

