Sourd à la colère des Français, Macron chante dans la rue

On pourrait croire à un recours au deepfake ou à l’intelligence artificielle, mais non, c’est bien le président Emmanuel Macron que l’on retrouve dans les rues de Paris, quelques heures après son allocution. Ce lundi 17 avril 2023, alors qu'il vient tout juste de s'adresser aux Français, avec force et mépris, le président Emmanuel Macron a été vu en train d'entonner un chant pyrénéen dans les rues de Paris. Mais pas n'importe quel chant, un chant repris par un jeune groupe soutenant le projet Canto. Problème : cette application est connue pour sa proximité avec l'extrême droite.

Une prise de parole particulièrement controversée et "creuse" comme le déclarent les oppositions. Des Français en colère… Mais ça, Emmanuel Macron n'en a que faire. Le président préfère descendre dans la rue comme si de rien n'était et entonné dans les rues de la capitale un chant pyrénéen. Un chant qu'Emmanuel Macron a déjà chanté en public, sa grand-mère étant originaire des Hautes-Pyrénées.

"Après son allocution, le Président de la République s’est accordé un moment avec son épouse. Ils ont été interpellés par un groupe de jeunes en train de chanter […] Il les a alors rejoints pour une chanson pyrénéenne qu’il affectionne et connaît", a réagi mardi 18 avril l’entourage du chef de l’État, sollicité par l’AFP.

Sur cette autre vidéo, on voit le président de la République être interpellé en pleine rue par des choristes du Chœur Saint-Longin, qui s'étaient retrouvés au café Saint-Placide, rue de Rennes (Paris 6e) pic.twitter.com/XgJ1UamcP8 — Nicolas Boutin (@NicolasBoutin11) April 18, 2023

➡️ "Le président, accompagné de Brigitte, sortant de son allocution, nous a croisé en train de chanter la Piémontaise et s'est joint à nous [...] Au départ pour un couplet mais nous avons fini par faire toute la chanson", témoigne pour @Valeurs l'un des auteurs de la vidéo — Nicolas Boutin (@NicolasBoutin11) April 18, 2023

Le chant repris par le président et les jeunes qui l'entourent est Le Refuge, un chant traditionnel des Pyrénées, ici repris par un groupe soutenant le Projet Canto, un projet controversé visant à "sauvegarder, faire vivre et transmettre la mémoire du chant populaire et traditionnel".

La vidéo est diffusée vers minuit sur une page Facebook nommée "Projet Canto", avec en légende : "Il n'y a que la mafia et Projet Canto pour faire chanter un chef d'État ! Réenchantons ce pays !" Une vidéo où l'on voit le président chanter, sous l'oeil inquiet de ses gardes du corps.

Un article de Libération paru en 2022 épinglait l’association, avançant qu’elle avait été fondée et dirigée par des militants d’extrême droite, et que l’application recensait, entre autres, des chants nationalistes ou associés au IIIe Reich.

Selon le Huffington Post, l’Élysée a confirmé la véracité de la vidéo postée par le projet Canto, tandis que l’entourage du président a décrié des "surinterprétations faites par l’extrême droite" et rappelé qu’Emmanuel Macron "ne pouvait connaître à ce moment-là les antécédents de chaque personne".

