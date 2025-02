Souveraineté alimentaire : La Réunion en bonne voie vers l'autosuffisance

Le mardi 4 février 2025, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a réuni le comité de suivi du plan régional de souveraineté alimentaire (PRSA) pour un point d’étapes et définir les prochaines actions à mener sur le territoire. En 2023, 70% des achats de fruits et légumes étaient issus de la production locale et que 38% viandes achetées viennent de La Réunion (Photo : www.imazpress.com)

Ces chiffres confirment que le territoire est sur la bonne voie de la souveraineté alimentaire et reste conforme aux objectifs fixés.

Le Plan régional de souveraineté alimentaire (PRSA) a été signé en octobre 2023, par le préfet de La Réunion et les acteurs de l’agriculture locale. Ce plan vise à offrir aux Réunionnais une alimentation saine et locale par des méthodes écologiques et durables.

Le préfet a confié à la Chambre d'agriculture la mission de mettre en place des circuits courts entre les acheteurs de la restauration collective et les producteurs locaux.

Lire aussi - Arriver à la souveraineté alimentaire pour ne plus dépendre (presque totalement) des importations

- Plus de produits réunionnais dans la grande distribution -

Une souveraineté alimentaire en bonne qui pourrait s'accélérer avec l'amendement de la sénatrice Viviane Malet. L'élue a fait adopter, ce jeudi 6 février 2025, un amendement instaurant un principe de quotas pour les produits locaux dans les rayons de la grande distribution en Outre-mer.

Cette disposition s’inscrit dans la continuité de l’article 4 de la loi Lurel de 2012, qui imposait déjà aux enseignes de réserver une partie de leurs surfaces de vente aux productions locales.

Dans cette optique, un projet d’expérimentation pourrait être mis en place. L’objectif serait de définir un cadre clair pour l’application des quotas, en prévoyant notamment que le préfet négocie tous les deux ans avec les acteurs économiques un accord fixant une part minimale des espaces de vente consacrée aux productions locales.

Cet accord pourrait aussi inclure un pourcentage minimal du chiffre d’affaires à réaliser sur ces produits.

Lire aussi - Adoption d'un principe de quotas pour les produits réunionnais dans la grande distribution

- Des actions à venir en 2025 -

Lors de cette réunion, une feuille de route a été validée, détaillant les six axes autour desquels des actions concrètes seront mises en place pour pérenniser la souveraineté alimentaire à La Réunion :

1-Transition vers une agriculture résiliente, circulaire et durable;

2-Développement de la main-d’œuvre dans les secteurs concernés ;

3-Préservation du foncier agricole ;

4-Structuration des filières ;

5-Recherche de solutions aux difficultés phytosanitaires ;

6-Réponses aux grands défis vétérinaires.

Lors de sa visite à La Réunion, l'ex Première ministre Élisabeth Borne avait annoncé 10 millions d’euros pour soutenir la souveraineté alimentaire et pour compenser les importants surcoûts liés à la crise énergétique.

Lors de sa venue à La Réunion, la présidente de l'Assemblée nationale l'avait d'ailleurs noté. " Nous devons, en effet, progresser dans les pratiques alimentaires des productions locales et la restauration collective. L’autonomie alimentaire passe par la diversification de la production et le développement des filières à forte valeur ajoutée", avait déclaré Yaël Braun-Pivet.

Pour réduire sa dépendance aux importations, la Réunion vise la souveraineté alimentaire d’ici 2030.

Lire aussi - Le plan régional de souveraineté alimentaire est signé

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com