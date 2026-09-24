Trophées AFPAR 2026 : 1.314 raisons de croire en la formation professionnelle

La troisième édition des Trophées AFPAR a eu lieu ce mercredi 23 septembre à Saint-Denis. Ce grand rendez-vous annuel de la formation professionnelle met à l’honneur les femmes et les hommes accompagnés par l’établissement au cours de l’année 2025. Avec 1 314 apprenants accueillis et 100 formations proposées dans 14 domaines d’activité, cette nouvelle promotion témoigne de la diversité des parcours et du rôle de la formation professionnelle dans l’accès à l’emploi à La Réunion. (Photos : Bruno Dennemont )

En 2025, l’AFPAR a accompagné 1 314 apprenants qui se sont répartis dans les quatre centres de l’AFPAR ; 33,6 % 0 Saint Pierre, 23,9 % à Saint-André, 23,2 % à Saint-Paul et 19,4 % à Saint-Denis. Cette répartition traduit la volonté de l’AFPAR de proposer une offre accessible sur l’ensemble du territoire réunionnais.

La promotion présente également une réelle mixité, avec 51,8 % d’hommes et 48,2 % de femmes. Cette quasi-parité globale ne doit toutefois pas masquer la nécessité de continuer à ouvrir davantage chaque métier aux femmes comme aux hommes, notamment dans les secteurs encore fortement marqués par les représentations de genre.

- 100 formations au plus près des besoins du territoire -

L’AFPAR a proposé en 2025 100 formations différentes, réparties dans 14 grands domaines d’activité. Cette offre couvre notamment le bâtiment, les services aux entreprises et aux personnes, le secrétariat et la gestion, le numérique, l’hôtellerie-restauration, la mécanique, l’électricité, l’industrie et les métiers liés à la transition écologique.

Les secteurs ayant enregistré le plus grand nombre d’admissions sont le secrétariat, la comptabilité et la gestion, avec 249 admissions ; les services aux entreprises et aux personnes, avec 192 admissions et le bâtiment, avec 171 admissions.

Parmi les admissions enregistrées en 2025, 84,7 % concernent une formation préparant à un titre professionnel. Cette forte proportion de formations certifiantes traduit la priorité accordée à l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’entreprise et à l’obtention de qualifications reconnues sur le marché du travail.



Les résultats obtenus confirment l’efficacité de cet accompagnement : 85 % des stagiaires présentés aux examens ont obtenu leur certification. La qualité des formations et de l’accompagnement est également reconnue par les apprenants, avec un taux de satisfaction de 91 %.



"Notre responsabilité ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances. Nous devons permettre aux stagiaires d’apprendre un métier, de maîtriser les gestes professionnels et de se préparer aux réalités de l’entreprise. Les résultats de cette promotion témoignent de l’investissement des apprenants comme de celui des équipes qui les accompagnent.", précise Frédéric Dijoux, directeur général de l’AFPAR.

- La formation professionnelle comme levier de transformation -

Les chiffres présentés à l’occasion des Trophées AFPAR montrent l’ampleur de l’action conduite par l’établissement. Mais ils ne prennent tout leur sens qu’à travers les trajectoires personnelles qu’ils recouvrent.

"Les Trophées AFPAR nous donnent l’occasion de mettre des visages et des histoires sur les résultats de la formation professionnelle. Ce soir, ils étaient plus de 600 a avoir fait le déplacement pour recevoir leur diplôme. Chaque réussite récompensée raconte un parcours, des efforts et souvent des obstacles surmontés. Elle rappelle surtout que chacun doit pouvoir trouver sa voie et disposer des moyens de construire son avenir professionnel à La Réunion", souligne Karine Nabenesa, présidente de la SPL AFPAR et vice-présidente de la Région Réunion déléguée à la formation professionnelle.

Les Trophées AFPAR s’inscrivent dans le programme du Mois de la Formation Professionnelle 2026, porté par la Région Réunion.

- Les chiffres clés de la promotion 2025 -

• 1 314 apprenants accompagnés

• 4 centres de formation

• 100 formations différentes

• 14 domaines d’activité

• 84,7 % des admissions vers un titre professionnel

• 85% de réussite aux examens

• 91% de stagiaires satisfaits

• 51,8 % d’hommes et 48,2 % de femmes

