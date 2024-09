Un lego dans le nez, une députée RN sans permis, à vélo sous l'eau

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre 2024, le voici. Nous avons toujours aux enfants de ne rien mettre dans leur nez. Et pourtant, Andi Norton, un homme de 32 ans vivant en Arizona s'est retrouvé pendant plus de 25 ans avec un lego dans le nez. La députée RN Christine Engrand aime faire parler d'elle. Après avoir été accusée d’avoir utilisé l’argent public de ses frais de mandat, l’élue a été arrêtée avec un permis invalide depuis 15 ans. Pour livrer des galettes bretonnes à un insulaire Éric Le Goff a décidé de pédaler... sous l'eau.

- 25 ans plus tard, un Américain découvre une pièce de Lego coincée dans son nez

Andi Norton, un homme de 32 ans vivant en Arizona (États-Unis) souffrant de problèmes respiratoires a guéri du jour au lendemain. Et pour cause, depuis plus de 25 ans, cet homme vivait avec un lego dans le nez. Un petit objet que l'Américain s'était mis alors qu'il avait six ans. Alors avis aux parents, faites attention à ce que vos enfants ne mettent pas ne tentent pas de telles expériences.

Depuis tout petit, le jeune homme souffrait de problèmes respiratoires.

"Étant allergique aux chats, aux chiens, à l'herbe, à de nombreux arbres indigènes et à la poussière, et ayant toujours été exposé à une ou plusieurs de ces substances, j'ai vécu ma vie en pensant que tous les problèmes de congestion étaient simplement causés par les allergies", dit-il au média américain.

Après une nouvelle consultation, un médecin lui a alors conseillé de se moucher sous sa douche lorsque la sécheresse sévit en été, afin que la vapeur et l'humidité fassent davantage effet.

C'est alors que l'incroyable se produit : pris d'un éternuement salvateur, le trentenaire expulse le jouet coincé là-haut depuis près de 25 ans.

Comme il le raconte encore auprès de Newsweek, à la découverte de la pièce de Lego, le trentenaire s'est subitement souvenu d'un épisode de son enfance. "J'ai eu l'idée géniale de fabriquer une figurine de bonhomme Lego et de l'utiliser pour la mettre dans mon nez", se rappelle-t-il.

Le voici maintenant désormais débarrassé de ses problèmes respiratoires qui lui empoisonnaient l'existence. "Je peux désormais respirer par ce côté de mon nez, c'est fantastique. Je n'avais pas pu faire ça depuis que j'étais gamin", affirme-t-il

- Interpellée sur l'autoroute, la députée RN Christine Engrand roulait avec un permis invalide depuis 15 ans

C’est la deuxième fois en moins d’une semaine que la députée RN Christine Engrand attire l’attention. Après avoir été accusée d’avoir utilisé l’argent public de ses frais de mandat pour des frais personnels, l’élue du Pas-de-Calais est cette fois épinglée par Le Parisien. Le média révèle que l’élue a été arrêtée, ce vendredi 13 septembre, alors qu’elle conduisait sur l’autoroute A16 munie d’un permis invalide depuis 15 ans. Les gendarmes, qui l’interpellaient initialement car elle téléphonait au volant, lui ont donc retiré son véhicule.

Auprès du Parisien, Christine Engrand a expliqué qu’il s’agissait d’une simple "erreur" administrative, et assure disposer encore de "points" sur son permis.

La députée, qui répondait depuis la gendarmerie de Boulogne-sur-Mer, a assuré que son dossier sera réglé sous peu, affirmant que les gendarmes lui ont remis un document provisoire, pour qu’elle puisse repartir avec le véhicule (qui au passage présentait un défaut de contrôle technique).

Cette semaine, une enquête de Mediapart avait révélé qu’elle avait utilisé ses frais de mandat pour régler des dépenses personnelles.

Dans un communiqué de presse, Christine Engrand évoquait "des erreurs comptables" et "des maladresses" en raison d’une méconnaissance du règlement de l’Assemblée nationale.

Cela fait beaucoup d'erreurs pour une seule personne. Ce qui est certain, c'est que la députée Christine Engrand semble accumuler les infractions.

Le délégué départemental du RN dans le Pas-de-Calais, le sénateur Christopher Szczurek, a déclaré à France 3 que Christine Engrand allait être convoquée devant les instances du parti et "certainement" devant les instances disciplinaires "pour s’expliquer sur ces faits".

Lire aussi - Gardiennage des chiens, site de rencontres... : une députée RN a détourné des frais de mandat

- En Bretagne, un cycliste a décidé de relier deux îles sous l'eau pour livrer des galettes

Pour livrer des galettes bretonnes à un insulaire et remporter un pari, Éric Le Goff a opté pour un mode de transport pour le moins original puisqu'il a parcouru 300 mètres sous l'eau en vélo. Ce Breton a relié l'île Grande à l'île d'Aval, dans les Côtes d'Armor, en vélo et sous l'eau, bouteille d'oxygène sur le dos. Un défi complètement fou.

300 mètres séparent ces deux îles: une distance qu'il a parcourue ce vendredi 13 septembre, devant plusieurs curieux, en vingt minutes environ, d'après Actu.fr.

Mais pourquoi se lancer un tel défi ? Tout simplement, pour livrer un paquet de galettes bretonnes au seul habitant de l'île d'Aval. "Un pari complètement con", a-t-il expliqué à nos confrères de France 3.

Lui, comme Gaudu il est capable de faire du vélo sous l'eau. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic et Van Aert sont capables de pédaler sur l'eau sans couler tellement ils vont vite. pic.twitter.com/8iuMXtNvO1 — ????ntoine VAYER ????????️ (@festinaboy) September 14, 2024

"Un jour, on est allés sur l’île d'Aval pour rencontrer le nouveau propriétaire." "On lui a apporté une bouteille de vin et des galettes. On voulait y retourner pour lui offrir d'autres gâteaux et on s’est amusés à imaginer comment on allait lui emmener à marée haute."

Avant d'opter pour le vélo, Éric Le Goff pense d'abord à réaliser la traversée en moto. Mais ses camarades de son club de VTT le poussent à opter pour un autre moyen de transport. "Les gars me chambraient là-dessus. Un ami a fini par parier que je n'y arriverai jamais. Là, ça m'a attisé encore plus! J'ai pris le pari. C’est complètement con mais je m'y suis engagé donc faut y aller."

Le Breton a dû adapter son vélo qui pèse cinquante kilos afin de réaliser ce défi. "Je suis même allé chez mon garagiste pour chercher du plomb et j’ai fondu 10 kilos de plomb", raconte-t-il.

Éric Le Goff a fait le chemin retour à la nage et a malencontreusement perdu son colis pendant la traversée.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com