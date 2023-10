Un restaurant au concept original, mort de Bobi, un demande en mariage insolite

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 23 au vendredi 27 octobre le voici : éviers qui débordent et vaisselle sale qui trempe. Un concept original qui a ouvert ses portes à l’occasion de la foire d’art contemporain Paris Internationale. Bobi - distingué en février le chien le plus vieux du monde - est mort à l'âge de 31 ans. Un agriculteur de Crèvecœur-sur-l’Escaut a décidé de déployer les grands moyens pour demander sa main à l'élue de son cœur. Il a inscrit "veux-tu m’épouser" sur un champ.

Table hygiénique en inox, éviers qui débordent et vaisselle sale qui trempe. Il ne s’agit pas de l’arrière-cuisine mais bien de la salle où ont mangé les clients du restaurant éphémère We Are Ona. Le concept original a ouvert ses portes du 17 au 22 octobre 2023 dans le 9e arrondissement de la capitale, à l’occasion de la foire d’art contemporain Paris Internationale. Mais que les clients se rassurent... c'est de l'art.

Aux fourneaux, c’est la cheffe étoilée thaïlandaise Dalad Kambhu qui menait la danse avec ses équipes, comme le dévoile le Huffington Post. Le menu gastronomique était accompagné de vins, bières, infusions et d’un cocktail cognac-coco.

Et les créations de la cheffe étaient servies dans des assiettes sales... du moins en apparence. Il s’agissait en réalité de créations imaginées par l’artiste Harry Nuriev de Crosby Studios, en collaboration avec Luca Pronzato, le fondateur de We Are Ona.

La pièce maîtresse, au milieu de la table, ressemblait à une fontaine/lave-vaisselle, avec des éviers empilés, des robinets ouverts et une piscine sur laquelle flottaient des assiettes sales.

Bobi, qui avait été distingué en février le chien le plus vieux du monde par le Guinness World Records, est mort à l'âge de 31 ans, ont rapporté lundi les médias portugais citant son propriétaire qui vit dans un petit village du centre du Portugal.

"On garde de meilleurs souvenirs d'une longue vie où il a été heureux et, surtout, où il a rendu beaucoup de gens heureux, en particulier sa famille", a confié Leonel Costa aux médias locaux.

Bobi, qui vivait à Conqueiros, un petit village près de Leiria, "est mort à l’âge de 31 ans et 165 jours", a précisé de son côté le Guinness World des Records.

Ce Rafeiro, une race de chien qui a normalement une espérance de vie entre 12 et 14 ans en moyenne rappelait alors le Guinness, vivait entouré de chats dans une maison de ce petit village du centre du pays.

Julien Thelliez, un agriculteur de Crèvecœur-sur-l’Escaut dans le Nord, a décidé de déployer les grands moyens pour demander sa main à l'élue de son cœur. C'est alors que l'agriculteur a eu l'idée de prendre son tracteur et une débroussailleuse pour faire sa demande en mariage. Une demande qu'elle a pu découvrir des airs. Il a inscrit "veux-tu m’épouser" sur un champ.

"Lundi, il m’a emmenée dans la plaine en me disant qu’il avait une surprise pour moi. Arrivés dans le champ, un monsieur nous attendait, un pilote de drone. Il m’a dit de regarder l’écran, et au fur et à mesure, j’ai vu le message. J’étais émue, je ne m’y attendais pas du tout", décrit Élodie Bureau dans La Voix du Nord.

En réalité, son fiancé avait cette idée en tête depuis plus d’un an, comme il le précise au quotidien : "j’attendais le bon moment. C’est la météo qui décide". Ainsi, pour être sûr de pouvoir inscrire son message dans le champ, l’agriculteur avait semé des fleurs en juillet. "J’avais tout calculé ! Chaque lettre mesure environ 25 mètres de haut et 15 à 25 de large. Le message, en tout, mesure 180 mètres de long. J’ai fait le gros du travail au tracteur broyeur, et le reste à la débroussailleuse. Ça m’a pris deux jours et demi !", raconte Julien Thelliez.

