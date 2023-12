Un sursis de trois mois pour Le Quotidien, une bonne nouvelle que beaucoup d'entreprises auraient aimé recevoir

Trois mois d'activités supplémentaires ont été accordés au Quotidien par le tribunal de commerce ce mercredi 13 décembre 2023. Un soulagement pour les salariés du titre de presse, qui sont toujours dans l'attente d'une proposition de reprise sérieuse. Un beau cadeau de Noël pour le média en difficulté, dont beaucoup – certains de leurs confrères y compris – auraient aimé profiter aussi. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le tribunal de commerce a donc tranché. Grâce, notamment à l'aide de 600.000 euros attribuée par la Région Réunion et à des annonceurs publicitaires.



Certains, forcement optimistes, diront qu'au cours de ces trois mois un repreneur, voire plusieurs, feront acte de candidature.



D'autres, forcement pessimistes, diront que c'est reculer pour mieux sauter et que l'aide attribuée par la Région n'aura servi qu'à retarder une échéance inéluctable. -



L'avenir proche tranchera la question.



Pour l'heure, ce sursis est un grand soulagement pour les 52 salariés du média qui ne seront mis au chômage à la veille des fêtes de fin d'année.



Une excellente nouvelle aussi pour leurs familles et celles des dizaines de salariés occupant un emploi dépendant directement de l'activité du média - les salariés de l'imprimerie et de la distribution en l'occurrence.



Ce répit offert aux travailleurs et aux familles doit donc être apprécié à sa juste valeur.



Un répit dont d'autres médias auraient bien besoin aussi. Le JIR, deuxième titre de presse écrite quotidienne, est lui aussi en proie à de grosses difficultés financières.



S'il n'est pas – encore – en liquidation judiciaire, ses employés n'en sont pas moins inquiets. Le rédacteur en chef lui-même, Jacques Tillier, a annoncé ce week-end ne pas savoir s'il pourra "payer les salaires de décembre et le 13ème mois" de ses journalistes.



Et l'aide de 600 000 euros qu'il a demandé n'est pour l'heure absolument pas garantie, la Région ayant sèchement indiqué que "l’égalité de traitement n’ouvre pas un droit à la subvention automatique".

- De très nombreuses entreprises en difficulté -



Les près de 2.000 salariés des centaines d'entreprises réunionnaises en difficulté auraient eux aussi bien besoin du répit accordé au Quotidien.Selon les chiffres de l'observatoire des greffes des tribunaux de commerce arrêtés au 6 décembre 2023, répartis dans 881 entreprises, 1.820 travailleurs et leurs familles sont menacés par les affres du chômage. Certains s'y trouvent déjà.Ces travailleuses et ces travailleurs sont sur le chemin de Pôle Emploi - certain.e.s y sont déjà entré.e.s -, sans bruit, sans cris, résigné.e.s face à l'indifférence.Certains de travailleuses et travailleurs doivent aussi sûrement s'interroger sur pourquoi certaines rares entreprises bénéficient de plan de sauvetage pendant que leur entreprise a été autorisée à couler sans que cela émeuve grand monde.Le Quotidien, le JIR, Air Austral, Run Market…Ces groupes ont tous bénéficiés ces dernières années de – gros – coups de pouce de la Région et de l'Etat. On peut tout à fait comprendre qu'une certaine incompréhension règne au sein de la population, qui elle aussi vit des moments difficiles, sans roue de secours particulière.Et si la pluralité de la presse est essentielle à une démocratie en bonne santé, il est factuellement faux de dire que cette pluralité disparaîtra si l'heure du Quotidien a sonné. Pas moins de sept autres médias d'actualité quotidienne (en ligne, TV ou radio) sont présents dans l'île. On est loin de la mort de la presse annoncée.Quoiqu'il en soit, nous souhaitons évidemment à nos confrères de se relever de ce coup dur. Nous le souhaitons aussi à toutes ces entreprises réunionnaises qui peinent à sortir la tête de l'eau.