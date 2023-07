Une exoplanète "lumineuse", un avion trop lourd pour décoller, de la neige à Johannesburg

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet le voici : La plus brillante des planètes jamais détectée en dehors de notre système solaire a dévoilé son visage aux astronomes, "Trop lourd pour décoller". Un avion de la compagnie EasyJet a dû se défaire de 19 passagers. Lundi, des chutes de neige ont surpris lundi les habitants de Johannesburg.

- Comme un miroir: les astronomes détectent la plus brillante des exoplanètes -

Cette étrange exoplanète, située à plus de 260 années-lumière de la Terre, réfléchit 80% de la lumière de son étoile hôte, selon les nouvelles observations du télescope spatial européen Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite).

Il s'agit de la première exoplanète dont l'éclat est comparable à celui de Vénus, l'objet le plus brillant de notre ciel nocturne à l'exception de la Lune. Découverte en 2020, cette planète de la taille de Neptune, appelée LTT9779b, tourne autour de son étoile en seulement 19 heures.

En raison de cette proximité, sa face éclairée monte à 2.000 degrés, une température considérée comme trop élevée pour que des nuages se forment. Pourtant, le pouvoir réfléchissant de LTT9779b indiquait la présence de nuages.

"C'était vraiment une énigme", selon Vivien Parmentier, chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur et coauteur d'une étude publiée dans la revue Astronomy and Astrophysics. Les chercheurs ont alors "considéré la formation de ces nuages de la même manière que la condensation se produit dans une salle de bain après une douche chaude", explique le chercheur dans un communiqué.

Comme l'effet de l'eau très chaude dans une salle de bain, un courant brûlant de métal et de silicate - la matière dont est fait le verre - a sursaturé l'atmosphère de LTT9779b jusqu'à ce que des nuages métalliques se forment.

LTT9779b fait environ cinq fois la taille de la Terre et se situe dans une zone que les astronomes appellent "désert des Neptune chauds", où des planètes de cette dimension "ne devraient pas exister", résume M. Parmentier.

De plus, les astronomes s'attendaient à ce qu'une planète de ce type "voit son atmosphère emportée par son étoile" dont elle est si proche, "laissant derrière elle de la roche nue".

Ils ont trouvé l'explication: "Les nuages métalliques de LTT9779b agissent comme un miroir", réfléchissant la lumière et empêchant l'atmosphère d'être soufflée, selon Maximilian Guenther, responsable scientifique du projet Cheops de l'agence spatiale européenne (ESA).

- Trop lourd pour décoller, EasyJet offre 500 euros à 19 passagers pour descendre de l'avion -

"Trop lourd pour décoller". Un avion de la compagnie EasyJet devant relier Lanzarote (Espagne) à Liverpool (Angleterre), mercredi 5 juillet 2023 a dû se défaire de 19 passagers, rapporte Liverpool Echo. Pour pouvoir faire voler l’appareil, le pilote a fait une demande peu habituelle aux voyageurs.

"Comme vous êtes nombreux, l’avion est assez lourd. En combinant une piste assez courte et les conditions défavorables qui règnent actuellement à Lanzarote, cela signifie que l’avion est trop lourd pour décoller", a-t-il débuté face aux nombreux passagers de l’avion.

Mais là où cela devient plus étonnant, c'est que le pilote a ajouté, "j’ai discuté avec notre équipe opérationnelle et la seule façon de résoudre un problème avec un avion lourd est de le rendre un peu plus léger. Si possible, j’aimerais demander à 20 volontaires de choisir de ne pas prendre l’avion pour Liverpool ce soir."

Il a appuyé sa demande en garantissant la somme de "500 euros par passager", attribuée par EasyJet comme "bonus financier".

Une demande confirmée par un porte-parole de la compagnie. A nos confrères, l’homme a confirmé que "19 passagers du vol EZY3364 reliant Lanzarote à Liverpool se sont portés volontaires pour voyager sur un vol ultérieur".

- De la neige tombe sur Johannesburg... du jamais vu depuis 11 ans -

Les habitants de Johannesburg se sont réveillés avec des chutes de neige recouvrant légèrement les toits et les jardins, alors que le front froid qui a frappé le pays à la fin de la semaine dernière s’est transformé en un système météorologique appelé dépression froide ou "dépression coupée".

Dans une école maternelle de Johannesburg, des enfants s’amusaient à faire des boules de neige et tentaient d’attraper des flocons avec leur langue, certains pour la première fois de leur vie.

"La dernière fois que nous avons eu ce temps, c’était en 2012", a commenté auprès de l’AFP Puseletso Mofokeng, du Centre sud-africain de météorologie (SAWS).

Voir de la neige à Johannesburg, située à une altitude de plus de 1.700 m, n’est pas inédit mais cela reste assez rare. Avant 2012, d’intenses chutes de neige avaient frappé la ville en 1996, rappelle le météorologue.

