Prix des carburants : les pétroliers consentent cinq centimes de baisse, mais la facture reste (très) salée à la pompe

La feuilleton autour des prix des carburants avance enfin : pour contrer (légèrement) la hausse brutale des prix du carburant, des négociations tendues ont enfin mené à un geste des pétroliers. Ils ont consenti une baisse de 5 centimes par litre de carburant. Mais, au bout du compte, ce "geste" va certainement sembler insuffisant par une grande partie de la population déjà frappée depuis plusieurs mois par une perte constante de son pouvoir d'achat. La facture à la pompe va donc rester salée pour bon nombre d'usagers (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis avril, les automobilistes réunionnais font face à une augmentation spectaculaire des prix à la pompe. Le sans-plomb est passé à 1,96 euros le litre (+42 centimes) et le gazole à 1,77 euros (+52 centimes), conséquence directe des tensions internationales sur les marchés pétroliers .



Une flambée qui n’a rien d’anecdotique : en quelques semaines, le carburant a frôlé les 2 euros, pesant lourdement sur le budget des ménages et des professionnels . Dans une île où la voiture reste souvent indispensable, l’impact est immédiat.



Pour le 1er mai, la tendance reste globalement orientée à la hausse, notamment pour le gazole qui continue de progresser, tandis que le sans-plomb recule légèrement. Le prix du sans-plomb va baisser de 3 centimes, soit 1,93 euro le litre, tandis que le prix du gazoil va augmenter de 6 centimes, soit 1,83 euro le litre

"Plusieurs raisons expliquent pourquoi le gazole augmente davantage :

- Le coût de production (raffinage) est plus élevé

- La demande mondiale est forte : le gazole est très utilisé dans les transports, le BTP ou encore l’agriculture

- Le marché est structurellement plus tendu, avec un équilibre offre/demande déjà fragile avant les tensions récentes", liste la préfectture.



Mais l’essentiel de l’attention s’est cristallisé ailleurs. Après plusieurs jours de discussions jugées infructueuses, les compagnies pétrolières ont finalement accepté de consentir un effort d’environ 5 centimes par litre .



Un geste présenté comme un compromis, destiné à atténuer la hausse annoncée plutôt qu’à inverser la tendance.

- Cinq centimes par litre de carburant : la concession minimale des pétroliers -

Sur le papier, la mesure peut sembler bienvenue. Dans les faits, elle peut sembler insuffisante. D’abord parce que cette baisse intervient après une augmentation de plusieurs dizaines de centimes en avril. Difficile, dans ces conditions, de parler de véritable soulagement. Ensuite parce que ces 5 centimes sont le fruit d’un partage entre acteurs du secteur, soit environ un centime chacun - un effort dilué, presque imperceptible pour l’usager.



Enfin, la séquence a laissé des traces. Plusieurs jours de silence des pétroliers, puis une annonce tardive, ont alimenté le sentiment d’un rapport de force déséquilibré.



Les autorités rappellent régulièrement que les prix à La Réunion sont strictement encadrés et reflètent les coûts réels d’approvisionnement, dépendants des marchés internationaux .



Mais cette explication, aussi rationnelle soit-elle, peine à convaincre pleinement. Pour beaucoup, la question n’est plus seulement économique : elle est sociale. Car chaque hausse du carburant se répercute sur l’ensemble des prix, de l’alimentation aux transports.

- Un pansement, pas une solution durable -

Le geste des pétroliers, même s’il marque une inflexion, ne règle rien sur le fond. Les tensions géopolitiques persistent, les cours mondiaux restent volatils, et la dépendance énergétique de l’île demeure intacte.



Autrement dit, les cinq centimes concédés aujourd’hui ressemblent davantage à un pansement qu’à une solution durable.

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