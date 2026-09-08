[Photos] Le Département mobilisé aux côtés des acteurs de la lutte contre les feux de forêt

"Premier soutien financier du Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS 974), le Département contribue activement à la protection des populations et des espaces naturels réunionnais" indique le Département dans un communiqué publié ce mardi 8 septembre 2026. "Le lancement officiel de la saison de lutte contre les feux de forêt et d’espaces naturels, organisé le 7 septembre à Mamode Camp, sur les hauteurs de Saint-Denis, a permis d’illustrer la mobilisation et la coordination des différents acteurs" ajoute la collectivité départementale dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Une manœuvre de simulation de départ de feu, rapidement maîtrisé, a été suivie d’une séquence de RCCI (recherche des causes et des circonstances de l’incendie). Police, gendarmerie et SDIS ont reconstitué une scène autour de la place à feu, illustrant le travail d’identification et d’analyse mené après un incendie.

Le vice-président Gilles Hubert représentait le Conseil départemental au lancement de la saison de lutte contre les feux de forêt marqué par les démonstrations, aux côtés du préfet, du SDIS 974, de l’ONF, du Parc national, de Météo-France et des forces de sécurité.

Gilles Hubert a rappelé l’engagement du Département, qui consacre près de 80 millions d’euros cette année au fonctionnement et aux investissements du SDIS 974 : "Cet engagement accompagne la modernisation des équipements et des infrastructures, mais aussi la formation des femmes et des hommes qui assurent la protection de la population."

De son côté, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, appelé à renforcer les échanges d’informations et d’expériences avec les SDIS de l’Hexagone, notamment celui du Var, où les sapeurs-pompiers réunionnais sont récemment intervenus. Le volet prévention n’a pas été oublié. "C’est l’affaire de tous", a rappelé Gilles Hubert. "Neuf départs de feu sur dix étant d’origine humaine, chacun est appelé à la vigilance afin de préserver les forêts réunionnaises, leur biodiversité et ce patrimoine naturel exceptionnel."