Aux côtés des CCAS, le Département veut "faire émerger de nouvelles réponses sociales"

Le président du Département, Cyrille Melchior a participé le mercredi 30 septembre 2026 aux journées consacrées aux 60 ans des solidarités communales à La Réunion, organisées par l’Union départementale des CCAS et CIAS de La Réunion. Dans un communiqué, le Département rappelle que la solidarité fait partie intégrante de ses missions. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Président du Département a rappelé le lien étroit entre l’histoire sociale de La Réunion, marquée par 80 années de départementalisation, et l’action des CCAS, acteurs de proximité qui ont su accompagner les profondes transformations de la société réunionnaise.

Face aux défis actuels – crise sociale, difficultés d’accès au logement, vieillissement de la population, isolement ou encore accompagnement du handicap –, il a évoqué la nécessité de renforcer les coopérations entre le Département, les communes et leurs CCAS, mais également avec l’ensemble des partenaires de l’action sociale.

- "Adapter nos politiques publiques à une société qui change" -

Le Département s’inscrit déjà dans cette dynamique à travers ses partenariats, notamment dans le cadre des Pactes Département et Territoires, pour agir sur l’adaptation des logements, le développement de nouvelles réponses pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ou encore la lutte contre l’urgence sociale et la précarité alimentaire.

Alors que La Réunion entre dans une nouvelle étape de son développement, le Président a appelé à poursuivre cet engagement collectif pour faire émerger de nouvelles réponses sociales, dans une démarche d’innovation, de proximité, et de solidarité.

« Les dix prochaines années seront déterminantes. Elles doivent être l’occasion d’ouvrir de nouveaux horizons, d’imaginer de nouvelles réponses et d’adapter nos politiques publiques à une société qui change », a-t-il souligné.