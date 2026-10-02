La Région Réunion présente à Choose Outre-mer pour représenter les intérêts du territoire

La Région Réunion a participé à l'évènement Choose Outre-mer qui s'est déroulé le 1er octobre 2026 à Paris. Aux côtés de Réunion Développement, le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat a représenté, selon le communiqué de la Région, les intérêts du territoire à Choose Outre-mer. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L’élu a présenté le sens de cette présence, les enjeux et les opportunités du territoire : "Un investisseur ne cherche pas des promesses. Il cherche un cap, des compétences et du foncier. La Réunion a les trois".

Les enjeux sont structurels. La Réunion produit encore trop peu de ce qu’elle consomme et doit réduire sa dépendance, en énergie comme en alimentation. Son foncier économique est rare : le schéma d’aménagement régional, en révision à l’horizon 2050, le planifie. Ses atouts sont ceux d’une terre d’entrepreneurs.

Le schéma régional de développement économique a retenu six filières d’excellence : le numérique, l’agroalimentaire, le bâti tropical, les énergies renouvelables, l’économie bleue et le tourisme. Première région d’outre-mer pour l’effort de recherche, elle est la France et l’Europe au cœur de l’océan Indien.

- Produire, transformer et exporter depuis La Réunion -

L’objectif : produire, transformer et exporter depuis La Réunion, et faire de l’île un acteur majeur du développement de l’océan Indien. Le fonds à impact annoncé par la ministre des Outre-mer y trouvera des projets prêts.

Ce développement a une finalité, inscrite en tête du schéma de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 2025-2035 : faire de La Réunion une terre de progrès social et économique. "Investir chez nous, c’est former nos jeunes et créer de l’emploi ici.

Venez avec vos projets : nous venons avec nos schémas, nos fonds et nos équipes", a conclu le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat.