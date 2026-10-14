"Emploi et Formation à La Réunion" : la CFDT impulse des actions de terrain au sein du CREFOP face à l'urgence sociale

À l'occasion du mois de la Formation organisé par la Région, et des travaux, particulièrement durant de la Commission Formation, Compétences et Apprentissage du CREFOP, la CFDT Réunion a réaffirmé son rôle paritaire (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Représenté par ses mandatés et coprésidents de deux commissions importantes pour notre territoire, le syndicat a indiqué mettre son expertise au service de la Région et de ses partenaires institutionnels pour ancrer les politiques d'emploi et de formation dans la réalité du terrain.

En effet, avec près de 17 % de chômage à La Réunion, la CFDT alerte sur les difficultés concrètes qui bloquent l'accès à l'emploi, et creusent les inégalités. Cette urgence sociale s'illustre par des freins majeurs :

- La précarité et le pouvoir d’achat, notamment des mères isolées : plus de 59.000 femmes élèvent seules leurs enfants, dont 57 % vivent sous le seuil de pauvreté ;

- Les difficultés de mobilité et de transport : l'enclavement géographique et les embouteillages paralysent la mobilité ;

- Le handicap et les problèmes d’inclusion réelle : l'urgence d'un véritable accompagnement adapté et dans le respect des droits de ce public doit rester une priorité ;

- La fracture éducative et numérique : l'illettrisme et l'illectronisme continuent d'exclure massivement les personnes les plus vulnérables, surtout avec l’évolution de l’IA. En ce sens, la mission du CREFOP, impose d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques de l'orientation, de la formation professionnelle et de l'emploi.

Pour la CFDT Réunion, cette coordination ne doit pas se limiter à des déclarations d'intention. L'accès à la formation tout au long de la vie et l'obligation d'adaptation au poste de travail pour tous, exigent aujourd'hui des mesures correctives et concrètes immédiates dans les respects des droits des salariés, des demandeurs d’emploi, et des stagiaires en formation ou en apprentissage.

En juillet dernier, la signature historique du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP) 2025-2030 par 19 partenaires institutionnels, et sociaux, dont celle de la CFDT Réunion, réalisée directement par son Secrétaire Général Expédit LOCK FAT, constitue un acte politique majeur. Il démontre le dynamisme et la responsabilité du paritarisme réunionnais, capable de s'unir pour sécuriser les parcours professionnels.

Paradoxalement, la CFDT Réunion dénonce la baisse annoncée des financements de l'État pour la formation. Face à ce désengagement, le syndicat maintient ses revendications en exigeant des actions fortes permettant de développer en urgence des formations adaptées aux vrais besoins de notre île, particulièrement vers les secteurs qui recrutent comme la santé, le BTP, l’agriculture et l’environnement. Il est également indispensable de prendre en compte les problèmes de mobilités, d'enclavement géographique, et de vie chère, pour répondre aux contraintes spécifiques des publics les plus éloignés de l'emploi.

La CFDT Réunion continuera d'assumer pleinement son mandat au sein des instances paritaires régionales pour que les orientations stratégiques sur la formation professionnelle se traduisent par des actes concrets et protecteurs pour l'ensemble des travailleurs et demandeurs d'emploi de l'île.