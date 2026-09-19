Quand les divisions au sommet ébranlent les valeurs de la CFDT !

​Après plusieurs décennies de militantisme et d’engagement au sein de la CFDT, le militant retraité que je suis, ne peut se résoudre au spectacle des divisions qui secouent aujourd’hui nos instances dirigeantes. Voir de telles tensions s'installer au sommet de notre organisation n'est pas seulement douloureux, c'est une menace directe pour les valeurs de notre syndicalisme réformiste et un coup porté à la confiance des militants de terrain. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La CFDT ne s'est jamais construite dans l'affrontement interne ni dans le dogmatisme. Notre force historique repose sur une identité claire : un syndicalisme de transformation, d'émancipation et d'action.

Notre crédibilité s'est bâtie sur notre capacité à affronter la complexité du réel, à écouter le terrain et à construire, par la négociation, de vraies avancées sociales. Pour y parvenir, il n'y a pas de voie plus noble ni plus efficace que la recherche exigeante du compromis par le dialogue.

À l'EPSMR (Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion), c’est précisément grâce à un dialogue constructif et apaisé que nous avons pu faire progresser de nombreux dossiers essentiels. Qu'il s'agisse de l'amélioration des soins en santé mentale, la mise en place d'une commission sociale, à l'améliorer les conditions de travail, du plan titularisation de nos agents, avec l'application intégrale de la loi Sauvadet qui a permis d'atteindre 95 % de titulaires dès 2019, du reclassement pour raison de santé, des promotions ou de la formation professionnelle...

Toutes ces avancées ont été obtenues parce que nous étions force de propositions. Nous sommes restés rigoureux dans le respect des textes sur lesquels nous nous sommes appuyés, profondément convaincus des vertus de la concertation. Beaucoup a été accompli grâce à notre capacité à réunir les acteurs autour d'une table et à négocier. Le DRH de l''EPSMR ne vous dira pas le contraire !

Forts de ce constat et de cette expérience de terrain, comment pourriez-vous continuer à prôner le dialogue social et la culture du compromis face aux employeurs si vous deveniez incapables de les appliquer entre vous ? Dès lors que dit le statut syndical sur ce sujet, et pourquoi ne pas s'appuyer sur cette force juridique qui est le statut ?

- Face au plan d'austérité l'urgence de s'unir-

D'autant plus, cette crise d'exemplarité est d'autant plus grave qu'elle survient au pire moment. Le gouvernement annonce une politique d'austérité marquée par des coupes sombres qui frapperont de plein fouet le pouvoir d'achat de tous, salariés, les retraités, les plus précaires, les plus fragiles, mais aussi nos hôpitaux et nos services publics dans leur ensemble. Dans le même temps, les élections professionnelles dans la Fonction publique approchent à grands pas, avec l'échéance capitale du scrutin du début décembre.

Face aux inquiétudes des agents publics et privés, à la détérioration de leurs conditions de travail et aux enjeux majeurs qui pèsent sur le service public, la responsabilité de nos dirigeants est immense. Les agents n'attendent pas le spectacle de querelles d'appareil ou de rivalités d'individus. Ils attendent une CFDT rassemblée, offensive et force de proposition, capable de porter un projet solide et négocié pour leur avenir.

Nous qui avons consacré notre vie militante à bâtir cet outil collectif, nous le savons : une organisation dont la tête se déchire fragilise toute sa base, s'affaiblit face aux décideurs et déçoit celles et ceux qu'elle a vocation à défendre. Nous ne pouvons pas aborder ces échéances cruciales en ordre dispersé.

Fort de ce recul et de mon attachement indéfectible à notre syndicat, j'adresse un appel solennel et confraternel à nos dirigeants et à l'ensemble des responsables : élevez-vous au-dessus des différends et redonnez toute sa place au dialogue interne.

​Dépassons les oppositions de personnes et incarnons nos valeurs. La recherche du compromis n'est pas un signe de faiblesse : elle est la marque de la maturité politique et de la responsabilité syndicale. Unissons nos forces ! Remettons le cap sur le terrain et mobilisons toute notre énergie pour faire triompher la force de nos propositions lors de la prochaine échéance présidentielle et dans les choix d'orientations budgétaires du gouvernement pour 2027.

Pour l'histoire que nous avons écrite ensemble et qui continue, pour les combats qu'il reste à mener et pour les jeunes générations de militants à qui nous transmettons demain ce flambeau, ne laissons pas les tensions internes fragiliser notre maison commune.

​Dialoguons, débattons avec respect, et retrouvons ensemble le chemin de la raison et du rassemblement.

Un militant retraité et toujours engagé

Jean Claude Comorassamy