Budget 2027 : l’élection présidentielle de 2027 est l’occasion d’écrire une nouvelle page de notre histoire

Le gouvernement vient d’annoncer son intention de demander "des efforts" -financiers, s’entend"- à une partie des Français. Et pour trouver les milliards qu’il recherche, il semble une nouvelle fois s’obstiner dans la même direction : faire les poches des plus modestes, des chômeurs, des malades et des retraités, déjà fortement impactés par les fins de mois difficiles, tout en épargnant aux plus riches tout effort véritablement significatif. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À droite, le discours alarmiste et culpabilisant sur une dette publique qu’il faudrait impérativement éponger urgemment sous peine d’un désastre annoncé, est récurrent.

Il sert de prétexte à l’appauvrissement des services publics avec tout ce que cela provoque de difficultés dans l’exercice quotidien de leurs missions, pourtant essentielles ; et globalement il permet de justifier tous les reculs sociaux.

Il contribue à rendre acceptables des choix politiques qui, année après année, préservent les plus aisés, alors même que leur patrimoine et leur richesse ont continué de progresser durant les deux quinquennats d’Emmanuel Macron.

La suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en 2018, constitue à la fois la faute originelle, l’acte fondateur et le symbole de cette politique.

Pourtant, d’autres choix sont possibles. D’autres voies existent que celle qui consiste, une fois encore, à demander davantage à celles et ceux qui ont le moins, tout en épargnant celles et ceux qui ont le plus.

L’élection présidentielle de 2027 est l’occasion d’écrire une nouvelle page de notre histoire et de replacer au cœur de l’action publique ce qui devrait toujours en être la boussole : la justice sociale et fiscale, une répartition plus équitable des richesses, la défense de celles et ceux qui les produisent, ainsi que la protection des êtres humains et de leur environnement.

Cette occasion d’un changement de modèle doit être saisie, il en va de l’intérêt de toutes et tous.

Pour le GA France Insoumise de la Possession

Marie-Hélène Dor