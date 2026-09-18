Budget 2027 : 54 milliards d’économies, combien de dégâts pour La Réunion ?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce un effort budgétaire d’environ 54 milliards d’euros pour 2027. Derrière ce chiffre, une question simple : quel sera le prix à payer pour La Réunion ? (Photo : RB/www.imazpress.com)

Notre territoire doit déjà faire face à la vie chère, au chômage, à la crise du logement et à des besoins importants en matière d’inclusion, d’éducation, d’emploi et de services publics. Parallèlement, nous devons soutenir le développement de notre économie et la production locale, avancer vers davantage de souveraineté alimentaire et donner de nouvelles perspectives à notre jeunesse.

Couper dans ces moyens aujourd’hui, c’est aggraver demain les difficultés que l’État devra ensuite financer pour réparer.

Alors que l’Europe commence enfin à revoir sa copie sur les régions ultrapériphériques, en reconnaissant davantage la nécessité d’adapter certaines politiques à leurs réalités particulières, la France ne peut pas faire le chemin inverse avec son budget.

Je serai donc particulièrement attentive aux crédits de la mission Outre-mer, au logement, à l’emploi, à l’insertion, à l’éducation, au développement économique, à la production locale et aux moyens de nos collectivités.

Si les comptes publics doivent être redressés, on ne fait pas une économie en fabriquant les dépenses sociales de demain.

Dans ces 54 milliards d’euros annoncés, le Gouvernement devra donc dire clairement ce qu’il compte préserver pour La Réunion car la vraie question n’est pas seulement de savoir combien l’État économisera, elle est de savoir combien ces économies coûteront aux Réunionnais.

Audrey Bélim

Sénatrice de La Réunion