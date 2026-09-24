Conclusion du rapporteur public : un devoir de responsabilité envers les Saint-Andréens

J’ai pris connaissance, ce 24 septembre 2026, des conclusions du rapporteur public, qui se prononce en faveur de l’annulation des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sur Saint-André. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.réunion.com)

Je respecte la procédure et les conclusions rendues. Je rappelle que seule la décision du tribunal administratif sera définitive. Une annulation, si elle devait être prononcée, ne serait jamais une bonne nouvelle pour une commune. Elle doit nous conduire à l’apaisement, non à l’exploitation partisane.

Néanmoins, les conclusions du rapporteur public soulèvent des irrégularités qui, si elles sont confirmées par le tribunal, sont inacceptables. Elles posent des questions essentielles sur la sincérité du scrutin, le respect des règles électorales et l’égalité entre les candidats.

Au-delà des clivages politiques, les Saint-Andréennes et les Saint-Andréens ont droit à un scrutin organisé dans le strict respect de la loi. C’est une exigence démocratique. Nous avons une responsabilité morale à l’égard des électeurs.

Dans ce contexte, je mesure la gravité des faits relevés dans les conclusions du rapporteur public. De toute évidence, ces irrégularités dégradent l’image de la ville et alimentent un climat de dérives dont Saint-André n’a pas besoin.

Nous attendons désormais, dans le respect de la justice et avec responsabilité et apaisement, la décision du tribunal administratif.

Avec mon parti DLR, je poursuis mon engagement et travaille à proposer une vision politique pour l’avenir de Saint-André, du territoire et de La Réunion.

Demain La Réunion

Eric FRUTEAU