De la poésie aux espaces publics : le projet d’une place Marie-Françoise Jeanneau

Dans son ouvrage : "De l'angoisse à la sérénité : un chemin de poésie", la femme de lettres Marie-Françoise Jeanneau rappela l'Éloge de Clémence Isaure, mécène et poétesse à qui on attribue la fondation ou la restauration des Jeux floraux de Toulouse au début du XVe siècle grâce à un legs par lequel la ville de Toulouse décernerait chaque année des fleurs d’or et d’argent aux meilleurs poètes .

L'Académie des Jeux floraux doit son nom aux Jeux floraux, fêtes célébrées à Rome en l'honneur de la déesse Flore. L'Eloge de Clémence Isaure est celui de la Poésie et des Lettres de Toulouse qui en fut le siège à travers les âges, dans la splendeur de sa civilisation occitane, et de là dans ce monde médiéval, avec lequel Marie-Françoise Jeanneau retrouvait de nombreux liens.

Le lointain chemin qui avait conduit Marie-Françoise Jeanneau à Toulouse était celui de cette ville reconnue et aimée qui alliait la beauté de ses pierres et de ses couleurs à l'amour des Lettres et des Arts.

Participant au souvenir des Amazones, Marie-Françoise Jeanneau a sans doute aussi voulu rappeler les Relief des Amazones, un fragment sculpté conservé au musée Saint-Raymond de Toulouse, trouvé dans la ville rose et datant probablement du Haut-Empire romain.

Le doyen Clément Delmas fut le mécène et mentor littéraire de Marie-Françoise Jeanneau. Docteur és lettres de l'Institut Catholique de Toulouse, il encouragea Marie-Françoise Jeanneau à écrire notamment ce fameux ouvrage : "De l'angoisse à la sérénité : un chemin de poésie".

- Cinq fleurs d'or ou d'argent : la violette, l'églantine, le souci, l'amarante et le lys récompensent chaque 3 mai les auteurs des meilleures poésies -

Inscrite à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel (UNESCO), l’Académie des Jeux floraux a récompensé en 2023 pour la première fois la poésie slamée et les textes d’auteurs étrangers en langue française.

Les meilleurs poètes sont sélectionnés et primés par une Académie rassemblant quarante mainteneurs ainsi que des maîtres ès jeux. Ces deux catégories ont pour mission d’organiser les Jeux, c’est-à-dire la sélection des lauréats, auxquels sont remis des prix, des médailles et surtout les Fleurs.

La remise des prix ou Fête des Fleurs se déroule le 3 mai de chaque année.

- Né au Moyen Âge et pourtant si moderne: le concours de poésie traverse les siècles -

Les Jeux floraux de Toulouse ont été fondés en 1323 par sept bourgeois de la ville de Toulouse pour sauver et raviver la poésie et la langue d'oc, qui étaient menacées d'oubli après les ravages de la croisade contre les Albigeois.

A la croisée de la poésie, des arts littéraires et libéraux, la littérature parle à notre humanité commune et à nos valeurs partagées, en transformant le plus simple des poèmes en un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix.

A l'écoute de l'une des formes d'expression et d'identité linguistique et culturelle les plus précieuses de l'humanité, pratiquée dans toutes les cultures et sur tous les continents, la ville de Toulouse souhaite entretenir le souvenir de la femme de lettres Marie-Françoise Jeanneau. Le comité de la dénomination des voies, présidé par M. LATTES, adjoint au Maire de Toulouse, a émis un avis favorable à la dénomination suivante : Place Marie-Françoise JEANNEAU (1927-2020), femme de lettres.

Cette proposition sera soumise au vote du Conseil municipal de Toulouse lors de sa séance du 9 octobre 2026.

