Décès de Olivier Testan : la FSU rend hommage à l'agent de la mairie de Sainte-Suzanne

La FSU Territoriale a appris avec une profonde tristesse le décès d’Olivier Testan, agent de la mairie de Sainte-Suzanne. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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Dans ce moment douloureux, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à toutes celles et ceux qui l’ont côtoyé.

Nous souhaitons également témoigner de tout notre soutien et de toute notre solidarité à ses collègues de la commune de Sainte-Suzanne, durement éprouvés par cette disparition.

Nos pensées accompagnent aujourd’hui sa famille, ses proches et l’ensemble de ses collègues dans cette épreuve.

La FSU Territoriale s’associe à leur peine et leur adresse tout son soutien dans ce moment de deuil.