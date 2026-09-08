Élections municipales du 15 mars 2026 : le tribunal administratif rejette intégralement la protestation

Par un jugement rendu ce jour, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté, en toutes ses conclusions, la protestation formée contre les élections municipales et communautaires de Saint-Louis du 15 mars 2026. Le résultat du scrutin est confirmé dans son intégralité. (Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo sly/imazpress.com)

Le 15 mars, les Saint-Louisiens et les Riviérois avaient été clairs. Ils ont élu dès le premier tour la liste que je conduisais, "Avec vous, réussir demain", avec 55,29 % des suffrages exprimés et 8 462 voix d'avance sur la liste arrivée en deuxième position. Ce résultat était d'abord la reconnaissance du travail accompli par mon équipe depuis 2020, et la confiance que les habitants ont bien voulu nous renouveler.

Ce choix a pourtant été contesté par celui qui, une fois de plus, a grand mal à reconnaître le verdict des urnes. Le tribunal a donc examiné l'ensemble des griefs soulevés — déroulement des opérations de vote, tenue des listes électorales, gestion des ressources humaines de la commune, aides sociales du centre communal d'action sociale, usage des équipements municipaux, communication institutionnelle. Il les a tous écartés. Le jugement retient expressément qu'aucun fait de fraude électorale au sens de l'article L. 117-1 du code électoral n'est constitué.

Cette décision s'ajoute à celle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), qui a approuvé notre compte de campagne par une décision du 16 juillet 2026. Deux autorités indépendantes ont eu à connaître de ce dossier ; aucune n'a retenu la moindre irrégularité.

J'ai une pensée pour mes colistiers et mon équipe de campagne : six mois durant, nous avons dû mobiliser une énergie qui aurait été plus utile ailleurs, pour répondre à des accusations qu'aucune pièce n'est venue étayer.

Je pense également aux agents de la commune, qui ont vu leur nom versé dans un dossier de justice alors qu'ils n'avaient rien à y faire.

Et je n'oublie pas celles et ceux qui se sont engagés sur le terrain, ni les milliers de citoyens qui ont répondu présents dans les urnes. Je sais la lassitude et l'incompréhension qu'il y a eu à voir une élection acquise dès le premier tour ainsi remise en question.

Je prends acte des déclarations publiques du protestataire indiquant ne pas saisir le Conseil d'État. Cette page est donc définitivement tournée.

Cette décision de justice vient confirmer ce qui avait été démocratiquement exprimé le 15 mars 2026. En plaçant ma liste en 1ère position dès le 1er tour, avec un écart de voix supérieur au score de la liste arrivée 2ème et supérieur au total cumulé des six autres listes, le message de la population était limpide : les habitants de Saint-Louis et de La Rivière étaient déterminés à rompre avec les méthodes du passé et à poursuivre la transformation de leur territoire.

Ils veulent une ville qui avance, qui construit son avenir et qui prépare celui des nouvelles générations.

C'est le mandat qu'ils m'ont confié. C'est à lui que je consacre désormais toute mon énergie, avec mon équipe, et avec la même exigence de transparence, de responsabilité et d'engagement.

